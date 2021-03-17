Тефтелев полностью погасил уголовный штраф за коррупционное преступление

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за получение взятки, заплатил весь уголовный штраф за коррупционное преступление. Деньги были перечислены 17 марта 2021 года – в последний день срока для добровольного исполнения.
Исполнительное производство по приговору бывшему главе города Челябинска Евгения Тефтелева ведется в межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области.
Срок для добровольного исполнения данного штрафа – 60 дней с момента вступления приговора в законную силу. Если исполнительное производство возбуждается через двадцать пять и более календарных дней после вступления приговора в законную силу, то срок для добровольного исполнения – 35 календарных дней со дня возбуждения исполнительного производства.
«Часть многомиллионного коррупционного штрафа поступила на депозитный счет сразу после возбуждения исполнительного производства в феврале 2021 года. Остаток штрафа в размере 13 267 500 рублей был перечислен 17 марта 2021 года – в последний день срока для добровольного исполнения. Как только денежные средства поступят в бюджет, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Центральный районный суд признал Тефтелева виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии строгого режима (по части пятой статьи 290 УК РФ) со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей (это пятнадцатикратный размер взятки).
Напомним, Тефтелев в период 2015-2019 годов в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым) получил взятку частями – на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Взамен Тефтелев обеспечил тому общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов.