«Евразия» приглашает южноуральцев на официальное открытие горнолыжного сезона

Настоящие горы, хвойный лес и заснеженный склон длиной 1650 метров c вечерним освещением – ЦАО «Евразия» (Куса, Челябинская область) приглашает гостей на официальное открытие, которое состоится в субботу, четвертого декабря.

Калейдоскоп впечатлений из скоростных спусков и выгодных предложений ожидает всех любителей активного отдыха на горнолыжном курорте в Кусе уже сегодня.

Склоны уже готовы!

Центр активного отдыха «Евразия» уже готов принять гостей. Сегодня, третьего декабря, для любителей будничного катания действуют акции и туры «Снежные будни»:

Акция «Снежные будни». Прокат + подъемник на 4 часа/1200 рублей

Акция «Снежные будни». Прокат + подъемник на 4 часа + горячий обед/1500 рублей

Акция «Бесплатная пятница». При бронировании проживания с пятницы по воскресенье, катание в пятницу - бесплатно

Акция «Урок - все включено». При бронировании инструктора в будний день, прокат и подъемник - бесплатно

И, конечно же, всеми любимый горнолыжный тур «Снежные будни» - 3 дня/2 ночи.

Подробную информацию об условиях акций и туров вы найдете здесь.

Режим работы

Третье декабря (пятница) - с 09.00 до 20.00;

Четвертое декабря (суббота) - с 09.00 до 21.00;

Пятое декабря (воскресенье) - с 09.00 до 18.00.

С шестого декабря - работаем ежедневно. График на сайте.

* Доступ к канатной дороге детям до 7 лет (включительно) в сопровождении взрослого - бесплатно. Только с тарифом - временной. Обратитесь в кассу или к администраторам центра. Родитель должен иметь с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка (один ребенок на одного взрослого).

** Чтобы воспользоваться прокатом снаряжения, необходим залог (два документа удостоверяющие личность: паспорт и водительское удостоверение).

Километры снега

Свежая подготовленная трасса длиной 1650 метров с вечерним освещением и с полосками утреннего вельвета уже доступна для всех желающих. Интересный рельеф в сочетании с протяженностью склона позволит насладиться горнолыжными спусками даже самым требовательным гостям курорта. Кроме основной трассы будет работать и учебная.

Карнавальный спуск

Четвертого декабря, в 14 часов, встречаемся с вами на вершине склона. Самые эффектные костюмы мы наградим призами и сертификатами на услуги курорта. Как проводили сезон, так его и встретим.

Кадры на память

Радость на лицах от первого протяженного спуска, свежего снега и чистейшего горного воздуха сохранят фотографы на кадрах, и выложат в социальные сети ЦАО «Евразия».

Apres-Ski

После головокружительных спусков гостей ждут в кафе и баре центра активного отдыха «Евразия». Начало вечерней программы - в 21 час. Обслуживание гостей в кафе и баре ЦАО «Евразия» проводится до 23 часов.

Готовимся к сюрпризам нового сезона

Приоткроем завесу тайны: в день открытия курорта для гостей будет доступна первая трасса (с вечерним освещением) – 1650 метров и учебный склон.

Сюрприз №1 - все лето мы работали над пешими тропами и трассами для беговых лыж. Для любителей бэккантри и горных прогулок разработаны групповые туры и экскурсии. Ознакомиться с картой пеших маршрутов.

Сюрприз №2 - лесное катание. В предыдущем сезоне гости курорта высоко оценили трассы для лесного катания. В предстоящем сезоне неподготовленных трасс и маршрутов стало намного больше (ознакомиться с картой курорта ).

Сюрприз №3 - «Горнолыжные туры» . Каждую неделю специально для новичков и опытных райдеров, имеющих желание научиться чему-то новому, организованы индивидуальные и групповые туры. В рамках туров действуют специальные тарифы по программе «Все включено» на проживание, питание, прокат, пользование канатной дорогой и занятия с инструктором.

Бронирование гостиницы и справки по телефонам: +7 3513 79-09-79 и по почте mail@euroasia.su

Посещение ЦАО «Евразия» с действующим QR-кодом

По распоряжению Правительства Челябинской области №831-рп от 03.11.21 бессрочно продлено посещение по QR-коду (QR-код, подтверждающий статус вакцинации) заведений сферы услуг, в том числе спортивных центров.

В связи с данным распоряжением, гости ЦАО "Евразия" старше 18 лет смогут зайти в сервисное здание и заселиться в гостиницу только по действующему QR-коду.

Код необходимо предъявить с документом, удостоверяющим личность.

Код можно предъявить, как на телефоне, так и в распечатанном виде.

С правилами получения сертификата о вакцинации с QR-кодом вы можете ознакомиться на Едином портале государственных услуг .

Посещение ЦАО «Евразия» без QR-кода

Для гостей, у которых отсутствует QR-код, оборудованы следующие уличные пункты оказания услуг: