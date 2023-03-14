Где переждать весеннюю оттепель, чтобы вернуться в чистый и сухой город?

Период, когда город начинает утопать, можно переждать в горной местности, где зима еще продолжается. Удивительно, но на горнолыжных курортах сезон катания на горных лыжах и сноубордах продлится до середины апреля. Благодаря искусственному оснежению и более низкой температуре, заснеженные склоны – подготовленные и мягкие. С одной стороны, глаза радуют солнечные лучи, намекающие о скором приходе лета. А с другой стороны, хочется спрятаться от ежедневных луж и мокрого снега.

Галлямов Артем, заместитель управляющего по организационным вопросам ЦАО «Евразия» (Куса, Челябинская область): «Благодаря системе оснежения и обильным снегопадам, трассы на курорте находятся в отличном состоянии. Учебный склон, 4 заснеженных трассы с вечерним освещением, яркое солнце и отличное настроение ждет всех любителей зимнего экстрима на «Евразии» в марте и апреле, ведь сейчас – период снежного загара и блестящих предложений».

Чтобы яркое солнце и отличное катание приносили еще больше эмоций всем гостям курорта, в ЦАО «Евразия» подготовили предложения, благодаря которым с гор можно не уезжать до середины апреля.

Предложения на катание с 18 марта 2023:

1) Тариф «Временной – Бархатный сезон»

2) Продолжает действовать тур «Снежные будни»

3) Тариф «Местный»

4) Тариф « Урок - все включено» .

5) Предложение «2+1». С 18 марта по окончание сезона, В ЦАО « Евразия » действует Предложение « 2+1» для всей семьи!

6) Тариф «Снежные будни»

7) Тариф для студентов «Снежный зачет»

Предложения на проживание и катание:

Каждый день:

Для гостей ЦАО «Евразия», проживающих в отеле« Евразия - город» действует специальный тариф на прокат снаряжения и кресельную канатную дорогу .

С 19 марта:

Есть спецпредложения по проживанию в гостинице ЦАО « Евразия» .

С 26 марта:

«Яркие, весенние, твои». Предложение в период школьных каникул и по окончание зимнего сезона для детей до 14 лет .

Со 2 апреля:

Спецпредложение «Бесплатное катание».



