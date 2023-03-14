14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
14.03.2023
«Я БЫЛА ЕГО ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ…»
14.03.2023
Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО
14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
14.03.2023
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
Где переждать весеннюю оттепель, чтобы вернуться в чистый и сухой город?
27.11.2022
В ЦАО Евразия 10 декабря состоится фестиваль «Уральские валенки»
03.12.2021
«Евразия» приглашает южноуральцев на официальное открытие горнолыжного сезона
10.02.2021
Южноуральцы смогут отдохнуть в ЦАО «Евразия» в любой день недели
31.01.2020
Как сэкономить в ЦАО «Евразия» и отлично провести время!
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023