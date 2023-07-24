ЦАО «Евразия» продает путевки на август в детский спортивно-оздоровительный лагерь «EURASIACAMP»

ЦАО «Евразия» в городе Куса приглашает в спортивно- оздоровительный лагерь «EURASIACAMP» (ранее «Горная семейка»).Пятая смена - с 1 августа по 14 августа (14 дней),6 смена - с 16 августа по 29 августа(14 дней).Пятиразовое питание, насыщенная спортивная программа, развлекательные и досуговые программы- этим привлекает родителей и детей «EURASIACAMP».

Отзывы о лагере из открытых источников:

«В этом году ребёнок ездил в лагерь в "Горную семейку", всё понравилось. Много мероприятий, причём проводятся много общих. Многому научили инструктора, всегда соблюдались при тренировках правила безопасности. Питание хорошее, достаточно детям, фрукты и йогурты каждый день..... Мой ребёнок жил не в общем корпусе, а в Люкс размещении, в отдельном домике, возили их в лагерь на автобусе 5 минут.»-выложила свой отзыв в интернете Ольга Белова

«Замечательный лагерь для детей и подростков. Насыщенная программа, дети всегда под присмотром и в замечательном настроении» -отзыв в интернете от Марии Потемкиной.

Программа* летних смен 2023 года детского мероприятия «EURASIACAMP»

на базе ЦАО «Евразия»:

- утренняя зарядка;

- сбалансированное, 5-разовое питание;

- медицинское сопровождение;

- занятия по прыжкам на батутах с инструкторами;

- занятия по ОФП (общая физическая подготовка) в здании и на спортивной площадке с

инструкторами;

- занятия с инструкторами на лонгбордах, скейтбордах и самокатах;

- занятие по катанию на роликах с инструкторами;

- занятия джампингом с инструктором

- занятия по скалолазанию на искусственном скалодроме;

- проведение соревнований и спортивных эстафет;

- катание на подъемнике;

- пешие походы;

- занятия по стрельбе из лука и духовой трубки;

- посещение веревочного парка на территории лагеря;

- 3-D лабиринт;

- профилактические беседы о здоровом образе жизни;

- купание в бассейне на территории ЦАО "Евразия" (по погоде, бассейн неотапливаемый);

- проведение развлекательных и досуговых программ с использованием музыкального оборудования и игровых приставок;

- организация экскурсий по памятникам природы на территории лагеря;

- ознакомительные занятия по ориентированию на территории лагеря;

- организация просмотра художественных и мультипликационных фильмов на большом экране;

- фото и видеоотчет смен в лагере;

- занятия по робототехнике;

- интерактивные игры;

- проведение мастер-классов;

- проведение творческих конкурсов, дискотек, интеллектуальных игр, викторины;

- бисероплетение, оригами, рисование.

Стоимость путевок: 5 смена - от 28 500 рублей, 6 смена - от 25 500 рублей

Корпус ГОРНЫЙ находится на территории от ЦАО Евразия , размещение 3-4 х местное, сан. узел и душевая в номере.

Корпус СПОРТИВНЫЙ находится в 10 минутах езды от ЦАО Евразия (автобус 30 местный предоставляется) размещение 3-4 х местное, сан.узел и душевая в номере

Корпус Люкс находится в 2-х километрах от ЦАО Евразия ( автобус 30 местный предоставляется ) размещение по типу коттедж , сан.узел и душевая в номере.Программа лагеря осуществляется на территории ЦАО Евразия.

5 смена - с 1 августа по 14 августа (14 дней) : корпус Горный: 35000 руб.; корпус Люкс 37000 руб.; корпус Спортивный – 31 500 руб.;

6 смена - с 16 августа по 29 августа (14 дней): корпус Горный: 32 000 руб.;корпус Люкс 34 000 руб.; корпус Спортивный – 28 500 руб. Для детских коллективов более 10 человек действует специальное предложение !

Атмосфера предыдущих смен 2023 ,которые уже проходят в лагере - здесь .

Группа ВКонтакте https://vk.com/album-219618777_292394622

За путевками и подробностями обращаться: Челябинская обл. г. Куса, ул. Олимпийская, д. 75, стр. 1Тел.:+7-951-788-88-02 , +7 (3513) 79-09-79, либо приобрести путевки здесь

Эл.почта: pro@euroasia.su

* Вся программа взаимозаменяемая. Если по каким-либо причинами (в том числе погодным) не оказана услуга, она заменяется на другую, на основании режима дня и расписания отрядов. Стоимость недополученных услуг не возмещается, а заменяется на иные услуги.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.22.00.Ь.001192.05.23 от 24.05.23

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