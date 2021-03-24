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ФАП в Большевике до сих пор не начал работать, несмотря на поручение губернатора

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке в поселке Большевик (Варненский район, Челябинская область), который должны были построить еще в конце лета 2020 года, до сих пор не введен в эксплуатацию.

Напомним, ФАП в поселке Большевик планировали сдать в эксплуатацию в конце августа - начале сентября 2020 года. Но подрядчик постоянно срывал сроки ввода. Нормативные сроки возведения такого объекта составляют три месяца, а ФАП в Большевикt строится уже почти год (с мая прошлого года). Для сравнения - инфекционную больницу (огромный комплекс из 11 зданий) в 2020 году сумели построить всего за 74 дня.

Летом губернатор Алексей Текслер поручил министру здравоохранения Юрию Семенову держать ситуацию на контроле и запустить в работу ФАП до конца 2020 года. Но до настоящего момента поручение выполнить не удалось.

«Пролицензировать мы его не можем. Получить на него санитарно-эпидемиологическое заключение не можем», - пояснил причины срыва всех сроков министр здравоохранения области на заседании комитета по социальной политике в Заксобрании региона. По словам Юрия Семенова, этим ФАПом занимается он лично вместе с министерством строительства.

«Не могли подвести газ. Лично разговаривал с Новатэком. Они помогли, в тот же день подключили газ. Начали подключать отопление, произошла утечка по всем сварочным швам», - объяснял глава минздрава.

По словам Семенова, как только будет подключено отопление, сразу начнут делать косметический ремонт. «После этого заходит Роспотребнадзор. Если не будет замечаний, получаем санитарно-эпидемиологическое заключение и вводим ФАП в эксплуатацию. Думаю, будет введен в ближайший месяц-два», - пообещал министр.

В 2021 году по областной программе планируется построить 15 ФАПов. Уже проведены все аукционы. Еще 12 ФАПов будет построено за федеральные средства по программе модернизации звена первичного здравоохранения.