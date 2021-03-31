ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Луговой (Красноармейский район, Челябинская область), который привлек к себе пристальное внимание губернатора Алексея Текслера еще на стадии строительства, так и не начал работать. И это несмотря на обещание подрядчиков, данные главе региона, ввести его в эксплуатацию до конца 2020 года.

До сих пор фельдшер вынужден трудиться в старом здании и принимать жителей из нескольких ближайших поселков в неподходящих условиях.

Напомним, контракт на строительство ФАПа в Луговом был заключен в мае 2020 года с ООО СК «Флагман». Объект должны были ввести в эксплуатацию в августе 2020 года, но еще в середине ноября его готовность была 36%, что и увидел побывавший на объекте губернатор Алексей Текслер.

Подрядчик тогда заверил главу региона, что им удастся достроить фельдшерско-акушерский пункт в Луговом в декабре 2020 года. «Я жестко контролирую. Сам факт вызывает крайний негатив», - сказал Алексей Текслер и поставил задачу завершить работы до 20 декабря 2020 года.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства и инфраструктуры области, в 2020 году в рамках госпрограммы «Капитальное строительство в Челябинской области» планировалось построить девять ФАПов.

Из них два ФАПа - в поселке Луговой Красноармейского района и в поселке Беловка Чесменского района – возводило ООО СК «Флагман» (госконтракт заключен с ОГКУ «Челябоблинвестстрой» - подведомственное учреждение минстроя области).

«Предельный срок завершения строительства и введения ФАПов в эксплуатацию, обозначенный Госпрограммой – декабрь 2020 года. Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получены 30 декабря 2020 года», - сообщили в министерстве строительства.

Кроме того, в 2020 году полностью проведена закупка медицинского оборудования для оснащения ФАПов, необходимого для получения жителями сельских районов медицинской помощи, добавляют в ведомстве.

Однако, в министерстве здравоохранения региона заверяют, что ФАП в Луговом (в нем предусмотрено и жилье для фельдшера) пока не сдан. Объект недоделан, не устранены замечания. А уж о приеме пациентов пока и речи не идет.

Аналогичная ситуация и по ФАПу в поселке «Большевик», который также строился в рамках госпрограммы. Губернатор поручал ввести его в эксплуатацию в 2020 году, но до настоящего времени на объекте устраняют недоделки.

В 2021 году минстрой планирует построить в области 12 ФАПов. Подрядчики строительства будут определены в ходе конкурсных процедур. Электронные аукционы намечены на апрель.

Губернатор Алексей Текслер в ходе поездки в Красноармейский район предупреждал нерадивые подрядные организации: «Те подрядчики, которые не могут выполнять свои обязательства, работать на территории региона не будут». Но пока никаких ограничений по их участию в будущих стройках ФАПов в регионе не введено.

«В соответствии с действующими положениями Закона и иных правовых актов о контрактной системе, любое заинтересованное лицо имеет возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг», - пояснили в минстрое принципы отбора победителя.

В ведомстве подчеркивают, что заказчик не имеет право совершать любые действия, которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

«В случае, если заказчик установит, что участник закупки не соответствует этим требованиям или предоставил недостоверную информацию о себе, то он может в любой момент отстранить его от участия в закупке или отказаться от заключения контракта, если такой участник победит», - добавили в минстрое.

Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты в регионе приобретаются также и в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области». За них отвечает минздрав. ФАПы по этой программе вводятся в эксплуатацию своевременно.

Справка.

В 2020 году в рамках госпрограммы «Капитальное строительство в Челябинской области» строились девять фельдшерско-акушерских пунктов: в поселке Княжеский (Брединский муниципальный район), в поселке Большевик (Варненский муниципальный район), в поселке Смеловский (Верхнеуральский муниципальный район), поселке Луговой (Красноармейский муниципальный район), в селе Шемаха (Нязепетровский муниципальный район), в селе Маячное (Октябрьский муниципальный район), селе Дуванкуль (Увельский муниципальный район), поселке Восточный (Уйский муниципальный район), поселке Беловка (Чесменский муниципальный район).

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» в 2020 году минздравом были заключены договоры на приобретение 13 ФАПов, в том числе пять ФАПов - за счет средств федерального бюджета, восемь ФАПов - за счет средств областного бюджета.

ФАПы минздрава открыты в поселке Комсомольский (Варненский район), в селе Дзержинка (Верхнеуральский район), селе Иткуль (Верхнеуфалейский городской округ), поселке Варшавка (Карталинский район), в селе Богдановское, поселках Новопокровский и Березки (Кизильский район), селе Попова (Красноармейский район), поселках Слюдорудник и Увильды (Кыштымский городской округ), в селе Татарская Караболка (Кунашакский район), в поселке Северный (Сосновский район и в поселке Клубовка (Чесменский район).