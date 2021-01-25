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Федерация профсоюзов Челябинской области стала победителем конкурса президентских грантов

Проект «Важен труд каждого», представленный на конкурс президентских грантов Федерацией профсоюзов Челябинской области, вошел в число победителей. Его основная цель, по словам авторов проекта, повышение престижа человека труда, популяризация рабочих специальностей среди школьников и студентов.

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов, заведующего организационным отделом Петра Гневашева, мероприятия в рамках проекта идейно и организационно ориентированы на подтверждение репутации промышленного региона и Челябинска как «Города трудовой доблести».

В течение года к профессиональным праздникам региональные средства массовой информации будут транслировать социальные видеоролики, где главные герои – южноуральцы, представители предприятий и организаций различных отраслей. Уже сегодня Федерация профсоюзов и членские организации приступили к работе над сценарием видео, посвященных теме труда.

Также запланированы фотовыставка «Человек труда» в государственном историческом музее Южного Урала, конференция по теме «Новые подходы к профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодежи», экскурсии в музеи предприятий, участие в Общественно-политическом вернисаже.

Накануне Первомая состоится торжественный прием трудовых династий, передовиков производства и победителей конкурса профмастерства. 1 мая пройдет концерт, посвященный Дню солидарности трудящихся (при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки).

Мероприятия будут проходить в течение всего года в Челябинске и муниципальных образованиях области. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ведомства.

Федерация профсоюзов Челябинской области становится победителем конкурса президентских грантов уже во второй раз. Первую победу одержал ее проект «Лаборатория наставничества», поданный на конкурс в 2018 году.