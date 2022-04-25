Фотограф Антон Сибиль про фотографирование молний

Каждый фотограф за свою карьеру хоть раз, но пытался сфотографировать молнию. У кого-то получилось, а у кого-то не совсем. Давайте разбираться как же запечатлеть это завораживающее природное явление, и поможет нам в этом фотограф родом из Кемерово - Антон Сибиль.

Антон Сибиль про правильную съемку молний

Итак, начнем разбор этапов, благодаря которым вы сможете хорошо сфотографировать пугающие и одновременно прекрасные молнии:

Меры безопасности

Пожалуй, один из важнейших пунктов - ваша безопасность. Всегда помните об этом, ваша жизнь ценнее всего.

Штатив

Его наличие обязательно. При съемке молний фотоаппарат ставится на долгую выдержку, поэтому использование рук исключено. Ну это при условии, что вы хотите получить в итоге качественную картинку.

Снижение ISO

Данный метод позволяет снимать на продолжительной выдержке. Если у вас дневная съемка молний, то это позволит получить кадр без затемнения.

Фильтр нейтральной плотности

Если метод снижения ISO или комбинация изменений диафрагмы не работают, Антон Сибиль советует воспользоваться фильтром нейтральной плотности. Он эффективно препятствует падающему свету и не изменяет цветопередачу

Длительность выдержки

Стандартно используется выдержка десяти секунд. Про выдержку подробней можете найти в моей статье о съемке ночного города, принцип работы здесь будет схож.

Терпение

Запечатление молнии на камеру процесс далеко не быстрый. Ради одного удачного кадра вы можете потратить часы. Как правило, энтузиазм пропадает через минут тридцать, поэтому помните о своей цели и не сдавайтесь!

Сибиль Антон про съемочное оборудование

В погоне за идеальным кадром нужно не забыть о профессиональном оборудовании. Вам понадобится цифровая зеркальная камера со штативом. В камере должны быть режимы, которые позволят вручную установить режим выдержки, ISO и диафрагму. Убедитесь в том, что камера снимает в формате RAW.

Перемещаемся к объективу. Тут можно использовать почти любой. Антон Сибиль для такой съемки выбирает зум- объектив. Для грандиозного кадра с облаками, молниями и мрачным небом отлично подойдет широкоугольный объектив. Данный объектив также облегчит съемку молний, так как запечатляет большое пространство.

Также вы можете воспользоваться инфракрасным пультом для фотосъемки. Он помогает делать фото не дотрагиваясь камеры и дарит больше шансов запечатления молний. И не забывайте о салфетках, которыми вы сможете протереть объектив во время дождя.

Существуют специальные устройства, которые могут автоматически делать кадр при вспышке молнии. Данное устройство открывает затвор при вспышке света или же по звуку. Плюс ко всему вышеперечисленному это позволит вам укрыться в более безопасное место и уменьшить риски опасности.

Антон Валерьевич о наилучшем месте для съемок

В поисках грозы вам поможет прогноз погоды, найти подходящее место можно даже около дома. Спланируйте съемку заранее, если собираетесь ехать за город во время грозы, подумайте над подходящим местом. Цель в том, чтобы найти место с хорошим обзором, это самое важное.

Не забывайте про вашу безопасность. Также позаботьтесь о вашем оборудовании: защитите камеру от дождя, надев на нее целлофановый пакет.

Вы никогда не узнаете в каком месте на небе ударит молния, поэтому Сибиль Антон советует установить поле кадра шире. Фотография молнии потребует от вас терпения и множества кадров. Проявите терпение и получите идеальный кадр!

Удачи в фотосъемках!