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Фрукты и овощи «не признают границы» на постсоветском пространстве

Общество
Сегодня, 14:48
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Автор: 
Анастасия Гончарова

Сегодня, 10 ноября, инспекторы Управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с пограничниками в пункте пропуска «Бугристое» российско-казахстанской границы остановили машину, в которой предприниматель вывозил 12 тонн марокканских мандаринов. На фрукты перевозчик представил фитосанитарный сертификат. Но при проведении контроля в грузовом отсеке под мандаринами проверяющие обнаружили 7 тонн турецких апельсинов.

Как сообщила информационному агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль, в Россию фрукты поступили с необходимыми документами. Однако они могли вторично заразиться пока ездили по стране, лежали на складе. Для вывоза апельсинов из страны нужно было сделать новую экспертизу. Этого сделано не было, и Россельхознадзор признал недействительным фитосанитарный сертификат.

Перевозчика, который, вероятно, хотел сэкономить на лабораторных исследованиях, привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка вывоза. Вывоз всей партии цитрусовых в Казахстан был запрещен.

По словам Татьяны Нахтигаль, подобные попытки без документов провезти продукцию через российско-казахстанскую границу не редкость. Так, 7 ноября из Челябинска в Казахстан пытались вывезти 20 тонн местной картошки – целую фуру.

А 8 ноября проверяющие развернули в обратную сторону в Казахстан партию овощей и фруктов. На девять позиций у предпринимателей были документы, а вот лимоны ехали за границу нелегально.

 

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Автор: 
Анастасия Гончарова
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