Гастрономический фестиваль - GASTROFEST

Гастропарк стал в 2 раза больше! И в поддержку открытия мы подготовили грандиозный GASTROFEST.

17 и 18 апреля. 50 участников фестиваля, более 30 ресторанов и 500 уникальных блюд — и все это на одной площадке.

В программе фестиваля:

Гастрономические шедевры приглашенных участников фестиваля и резидентов;

Уникальные товары ручной работы для кухни и интерьера;

Бесплатные кулинарные мастер-классы от студии Parmesun и не только;

Дегустации;

Живая музыка, развлекательная программа и стильная фотозона;

А для маленьких гостей мы приготовили отдельную программу с играми, спектаклем, мастер-классами и подарками.

Cпециальное предложение в дни фестиваля

ГастроТУР - всего за 990 рублей вы сможете насладиться пятью блюдами на выбор у любого ресторана Гастропарка*.

Ставьте «напоминалку»: 17-18 апреля в Гастропарке.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

С программой и временем проведения можно будет ознакомиться тут:

instagram.com/gastroparkfokus

vk.com/gastroparkfokus

gastropark.ru

* В акции имеются ограничения. Подробности у менеджеров Гастропарка.