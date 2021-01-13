В Челябинской области ситуация по ОРВИ неблагополучная, но эпидпорог не превышен

Гехт: Бояться «британского» штамма коронавируса не стоит

Жителям Челябинской области не стоит опасаться «британского» штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, ссылаясь на рекомендации санитарных врачей.

Новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен в Великобритании в декабре 2020 года. По данным специалистов, он более заразен и быстрее распространяется. В России впервые обнаружили «британский» штамм в конце 2020 года у россиянина, вернувшегося из Великобритании (признаков заболевания у него не было, на сегодня он уже выздоровел), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодня у всех, кто прибывает в Россию из Великобритании, берется ПЦР-анализ. Он исследуется в лаборатории “Вектор”», - пояснила Ирина Гехт.

На федеральном селекторе главный санитарный врач страны отметила, что мутация вируса не сказывается на течении заболевания и она его не утяжеляет. «Бояться этого штамма не стоит. По мнению наших санитарных врачей - это некая модификация, которая протекает в той же клинической картине, как и другие штаммы этого вируса», - отметила Ирина Гехт.

Тест-системы, которые действую в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают «британский» штамм вируса. От него защищают и вакцины, которые на сегодня зарегистрированы в РФ, подчеркивают в Роспотребнадзоре.