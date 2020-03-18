Гехт: Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус

Школьникам лицея в Челябинске, где заболело сразу девять детей в одном классе, будет сделан анализ на коронавирусную инфекцию.

«Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано», - сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В челябинском лицее сразу у девяти учеников одного класса поднялась высокая температура. Одного школьника с подобными симптомами отправили домой с уроков. По информации родителей, температура у детей не сбивается, у них кашель, рвота и головные боли.