Гехт: Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус
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Школьникам лицея в Челябинске, где заболело сразу девять детей в одном классе, будет сделан анализ на коронавирусную инфекцию.
«Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано», - сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
В челябинском лицее сразу у девяти учеников одного класса поднялась высокая температура. Одного школьника с подобными симптомами отправили домой с уроков. По информации родителей, температура у детей не сбивается, у них кашель, рвота и головные боли.
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