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Гехт: Новый корпус ЧОДКБ построят к 31 декабря 2023 года

Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет построен к 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге в понедельник, 28 декабря.

«Корпус уже забюджетирован в следующем году в федеральной программе развития детского здравоохранения со сроками сдачи 31 декабря 2023 года. В документе предусмотрены все деньги на строительство корпуса, - рассказала Ирина Гехт.

Напомним, Минстрой 25 декабря 2020 года уже объявил повторный конкурс на проектирование хирургического корпуса ЧОДКБ.

«Конкурс на проектирование объявлен на участок рядом с детской областной клинической больницей. Это было решение, связанное с технологической историей создания медицинского кластера. Место определено», - отметила Ирина Гехт.

Пятиэтажный корпус на 300 мест планируется возвести рядом с уже действующими корпусами детской областной больницы. В новом здании откроют отделения высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе - первое в регионе отделение трансплантации костного мозга.

Напомним, новый корпус должен быть построен на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора. Депутаты приняли решение об исключении участка площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединив к ООПТ участок большей площади - территория урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров. Экоактивисты выступили против такого решения и обратились в суд (на сегодня вопрос рассматривается в Кассационном суде). Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил постановление ЗСО по границам бора. Минэкологии оспорил это решение и вопрос направлен на повторное рассмотрение в апелляционный суд. А пока решение парламентариев остается в силе.

«Придется строить в достаточно сжатые сроки, поскольку времени остается не так много в силу юридических решений, которые принимались для отвода участка под строительство детской хирургии».

Всего на строительство будет выделено более четырех миллиардов рублей, в том числе порядка трех миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета и более одного миллиарда – из областного бюджета, уточнила Ирина Гехт.