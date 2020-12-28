В Челябинске будут судить мужчин, которые отобрали сумку с тремя миллионами у пенсионеров

Челябинских автомобилистов стали строже и чаще наказывать за порчу газонов

В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из семи муниципалитетов

В Челябинской области становится меньше тяжелых пациентов с ковид

Журналистов в Челябинской области включат в список первоочередников на вакцинацию от ковида

Минстрой объявил повторный конкурс на проектирование хирургического корпуса ЧОДКБ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило второй аукцион на определение подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по проекту строительства хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы.

Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок Челябинской области.

С выбранным в первый раз подрядчиком контракт был расторгнут. «Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство хирургического корпуса для Челябинской областной детской клинической больницы» на основании медико-технического задания от Минздрава Челябинской области, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя. - На сегодняшний день препятствий для размещения этой закупки нет, так как решение седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменено». В министерстве подчеркнули, выплата аванса в данной закупке не предусмотрена.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 января 2021 года. Начальная цена контракта - 40 миллионов рублей. Согласно документа, срок разработки проектно-изыскательных работ – IV квартал 2021 года.

После того, как проект будет готов, будет объявлен аукцион по определению подрядчика для проведения строительно-монтажных работ.

На строительство хирургического корпуса детской областной больницы Челябинская область получит 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Новое здание планируется возвести к 2024 году.

Напомним, новый корпус ЧОДКБ планируется построить рядом с уже действующими корпусами больницы на участке городского бора, который ранее входил в состав памятника природы.

Для этого депутаты изменили границы особо охраняемой природной территории. Общественники обжаловали это решение.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону Законодательного собрания региона в вопросе изменения границ городского бора и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отменил решение Челябинского областного суда. Минэкологии области обжаловало это решение. Седьмой кассационный суд направил вопрос на новое рассмотрение во второй апелляционный суд.