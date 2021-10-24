Гехт: Пока мы не видим выхода на плато по заболеваемости COVID-19

В Челябинской области уже больше месяца продолжается ежесуточный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Усугубить ситуацию может и грипп, который уже начали регистрировать в регионе.

В период с 12 по 22 сентября 2021 года в области ежедневно регистрировали по 364-365 случаев, на сегодня выявляется 436 инфицированных за сутки и рост продолжается.

«К сожалению, мы пока не видим выхода на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По ее словам, прирост числа заболевших за последнюю неделю составил 4,6 на тысячу населения. По России показатель меньше – 3,7. По данному показателю область занимает 31 место среди всех субъектов РФ.

«В целом заболеваемость с первого января по 14 октября 2021 года составляет 66,9 на тысячу населения. Это ниже, чем по РФ – 76,1. По данному показателю мы на 56 месте», - рассказала Ирина Гехт.

В России уже обнаружены разновидности нового штамма. «Каждый новый штамм коронавируса более контагиозен, поэтому он будет заражать больше людей», - подчеркнула Ирина Гехт. Кроме того, в регионе зафиксировали первые случаи гриппа.

Жителей призывают позаботиться о себе и своих родных, привиться и от коронавируса, и от гриппа. А пожилых еще и от пневмококковой инфекции.

Напомним, год назад, 26 октября 2010 года, за сутки было зарегистрировано 136 случаев ковида. Затем в течение нескольких месяцев число выявляемых ежедневно инфицированных росло и к 26 декабря 2020 года достигло 316.

Далее пошел спад, который отмечался вплоть до начала июня 2021 года (минимально подтверждалось 84 случая за сутки). Затем вновь начался рост (к середине августа 2021 года был достигнут максимум с начала пандемии – 386) и вновь пошло небольшое снижение – до 21 сентября (364) и с этого момента число заболевших опять растет, устанавливая каждый день новые максимумы.