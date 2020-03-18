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Гехт: В Челябинской области отмечена вторая волна ОРВИ и гриппа, а не коронавирус

Общество
Сегодня, 16:00
Автор: 
Евгения Александрова, Олеся Денисова

В Челябинской области регистрируется вторая волна гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и с коронавирусом рост числа заболевших не связан, успокаивают жителей представители власти.

Как отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в области отмечено большое число заболевших школьников. В ряде школ в некоторых классах ученики сразу по несколько человек отправляются на больничный. Так было в гимназии №82, где одновременно заболели девять учеников. Так случилось и еще в одном лицее, рассказывали агентству родители школьников. У детей высокая температура, кашель, рвота.

Родители забеспокоились, что заболевание может быть связано с новой коронавирусной инфекцией.

Для успокоения родителей в гимназии №82 заболевшим провели анализы на коронавирус. Тест-системы предоставил Роспотребнадзор.

По словам Ирины Гехт, в области продолжают активно циркулировать два типа вирусов гриппа – В и А, в том числе пандемического А H1N1/pdm.

По мнению Ирины Альфредовны, дошкольные учреждения на сегодня одно из самых безопасных для детей мест. Там проводят все необходимые профилактические мероприятия, в том числе кварцевание.

 

Автор: 
Евгения Александрова, Олеся Денисова
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Теги
Ирина Гехт
коронавирус
грипп
ОРВИ
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