Гендиректор ММК удостоен высокой государственной награды

Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Павел Шиляев удостоен высокой государственной награды.

Указом президента РФ Владимира Путина он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

Трудовая деятельность Павла Шиляева на ММК началась в 1993 году. Он последовательно прошел многие ступени профессионального роста – от инженера до начальника центра технического обслуживания и ремонтов. В 2011 году назначен заместителем гендиректора по производству. В 2014-м - избран генеральным директором компании.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», под руководством Павла Шиляева Магнитка существенно расширила марочный сортамент, укрепила позиции в поставке металла для трубной промышленности и автопрома, улучшила качество выпускаемой продукции.

Павел Шиляев совмещает работу генерального директора ПАО «ММК» с деятельностью в качестве депутата Законодательного собрания Челябинской области, где он возглавляет комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Помимо этого, он является вице-президентом челябинского Союза промышленников и предпринимателей, возглавляя комитет по промышленной политике, экологии и природопользованию.