11.07.2023
Гендиректор ММК удостоен высокой государственной награды
11.07.2023
В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай
11.07.2023
Прокурором Варненского района назначен Николай Зубов
11.07.2023
В Центральном районе Челябинска благоустроили пять дворов
11.07.2023
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы из Сима
11.07.2023
«Уралкуз» выбрал лучшего молодого слесаря-ремонтника
Гендиректор ММК удостоен высокой государственной награды
Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
11.07.2023
ФРП выдаст ММК пять миллиардов рублей на создание крупного литейно-кузнечного цеха
30.06.2023
«ММК-Информсервис» возглавил рейтинг IT-компаний Челябинской области
30.06.2023
ММК стал партнером национальных проектов
29.06.2023
ММК стал обладателем престижной премии в области корпоративных инноваций GIA
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023