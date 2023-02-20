ГИБДД рекомендует южноуральским водителям отказаться от дальних поездок

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий. В регионе начались осадки в виде снега.

Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

«Управление Госавтоинспекции по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», - сообщили в региональном ГИБДД.

В случае ухудшения погодных условий для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения будет задействовано 24 дополнительных наряда дорожно-патрульной службы.

Видео: ГИБДД Челябинской области