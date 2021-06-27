27.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено уже 160 новых случаев ковида
27.06.2021
Глава Челябинска и глава Тракторозаводского района привились от ковида
26.06.2021
Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме
26.06.2021
В Челябинске открывается форум для профессиональных актёров области
26.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено 149 новых случаев ковида
25.06.2021
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста, уходившего от погони
Глава Челябинска и глава Тракторозаводского района привились от ковида
27.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено уже 160 новых случаев ковида
26.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено 149 новых случаев ковида
25.06.2021
Беременным разрешили прививаться от ковида
25.06.2021
Гехт: Любые капризы и желания жителей поощряем и всячески поддерживаем
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021