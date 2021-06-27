Глава Челябинска и глава Тракторозаводского района привились от ковида

Глава Челябинского городского округа и Тракторозаводского района города поставили первый компонент прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня [26 июня] я поставила первый компонент вакцины Спутник-V. Защитите и вы себя. Будьте здоровы», - цитирует Наталью Котову пресс-служба городской администрации. Второй компонент прививке мэру предстоит поставить через три недели.

Глава вакцинировалась в субботу, видимо, чтобы иметь возможность отлежаться в день прививки и на следующий в случае возникновения побочных эффектов. Губернатор Алексей Текслер предложил всем предоставлять по одному выходному после постановки каждого компонента. В Ашинском районе – по два дня.

Поставил прививку от ковида и глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов, сообщает в группе администрации ВКонтакте.

Наталья Котова напоминает челябинцам, что любой желающий сможет вакцинироваться не только в будние дни (в поликлиниках), но и в выходные дни в ТРК, садовых товариществах и на Кировке. На дом к маломобильным горожанам приезжает специальная бригада. «Объединившись, мы сможем сделать нашу жизнь полноценной и максимально безопасной, - подчеркивает Наталья Котова и добавляет. - Да, прививка не даст 100% защиты, но она существенно снизит риск тяжёлых, а порой смертельных осложнений».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вакцинировался от коронавируса 21 июня 2021 года (поставил первый компонент). Глава региона призвал руководителей муниципалитетов показать пример жителям и привиться.

Его совету последовали глава Сосновского района Евгений Ваганов, глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев, глава Саткинского района Александр Глазков.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт первой в области уже ревакцинировалась (год назад поставила два компонента прививки и сейчас вновь привилась).