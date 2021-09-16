Глава Челябинска оценила преображение уличного стадиона на Каслинской и двора на Свободы

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 16-го сентября, оценила преображение уличного стадиона на улице Каслинской у дома №27.

Современный спортивный объект организовали на месте заброшенного грунтового футбольного поля и изношенной бетонной беговой дороги.

Теперь жители соседних домов и юные воспитанники муниципальной «академии футбола» могут заниматься спортом в комфортных условиях. Здесь установлено ограждение, смонтировано освещение, а периметр находится под круглосуточным видеонаблюдением.

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«На данный момент за площадкой закреплен инструктор по физической культуре, который пять дней в неделю проводит по два занятия в день для всех желающих без возрастных ограничений. Основные направления занятий - это футбол и общефизическая подготовка», - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

Также Наталья Котова посетила двор дома №76 по улице Свободы, где по программе «Формирование комфортной городской среды» проведено комплексное благоустройство: отремонтирован проезд, оборудована парковка, пешеходные дорожки выложены плиткой, а стенки цветника - из натурального камня.

Кроме того, во дворе установили современные скамейки, урны, новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, смонтировали освещение дворовой территории.

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По словам Натальи Котовой, в этом году более 600 объектов вошли в разные программы благоустройства. Это и дворы, и общественные пространства, и дворовые проезды, и установка малых архитектурных форм.

«Все они важны для жителей города, потому что повышают качество их жизни. С одной стороны, это большая цифра, но в масштабах города-миллионника останавливаться на ней нельзя. На следующий год работу будем продолжать. Уже сейчас известно, что только по программе «Инициативное бюджетирование» Челябинск получит около 500 миллионов, и мы сосредоточились на заявках горожан для того, чтобы подготовить все документы для работы в следующем году», - подчеркнула Наталья Котова.