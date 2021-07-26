Глава Челябинска решила по-настоящему серьезно взяться за «художников», уродующих город

Глава Челябинска Наталья Котова решила всерьез взяться за вандалов, которые разрисовывают дома и здания, уродуя город. До настоящего момента борьба с неизвестными художниками напоминала противостояние Дона Кихота и ветряных мельниц.

На состоявшемся сегодня, 26-го июля, аппаратном совещании в мэрии Наталья Котова поручила своему заместителю Валерию Смирнову проработать – совместно с другим замом, Надеждой Рыльской, – нормативно-правовую базу по надписям на фасадах домов, объектах торговли, будках.

Градоначальница рассказала, что на прошлой неделе вместе со своими помощниками изучала опыт других городов. И в качестве примера эффективной борьбы привела Минск, где такое карается штрафом в стократном размере от нанесенного ущерба.

«Подумайте, как лучше сделать, иначе так и будет продолжаться: они рисуют, мы закрашиваем, они снова рисуют, мы снова закрашиваем. Подумайте о действенных мерах в отношении виновных», - дала поручение Наталья Котова.

К работе над созданием нормативно-правовой базы мэр также сказала привлечь правовое управление и управление благоустройства администрации Челябинска.