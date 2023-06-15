Глава Еткульского района наградил волонтеров за помощь бойцам СВО

В Еткульском Доме культуры (Челябинская область) глава района Юрий Кузьменков провел прием волонтёров #СВОихНеБросаем. Они были отмечены благодарственными письмами за помощь участникам специальной военной операции.

В назначенный час приглашённые гости стали собираться в фойе Дома культуры, где их встречали представители администрации Еткульского района.

Открывая прием, Юрий Кузьменков сказал:

«Сила нашего народа в единстве народа и армии. Все мы, оставшиеся в тылу, объединились в едином порыве - помочь тем, кто добывает победу. Сегодня мы хотим отметить тех, кто принимает активное участие в помощи военнослужащим».

Юрий Владимирович вручил благодарственные письма главы Еткульского муниципального района за оказание гуманитарной и финансовой помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, Сергею Чеботареву и коллективу группы компаний «Коелгамрамор», Анатолию Шундееву и коллективу СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева. Также благодарственные письма были вручены Зурабу Баратову и коллективу ООО «ТК ГП», Сергею Янгарееву и коллективу ООО ПО «Уралтехноимпэкс», Алексею Бердникову и коллективу обособленного подразделения ООО «РНПО РусПрибор», Рамилю Мухаметову и коллективу мебельной фабрики «Регина», Алисе Иванниковой и коллективу АНО «Редакция газеты «Искра», Александру Надолину и его коллективу, Юрию Заболотневу и коллективу компании «ЗиМ».

«Наш район - частичка великой и могущественной державы! Мы гордимся своей страной, своей областью. Мы гордимся нашим районом и людьми, которые в нем живут! Каждый из нас вносит свой вклад в развитие и процветание России!» - отметил глава района.

В продолжение церемонии награждения на сцену пригласили волонтеров и активистов, поддерживающих военнослужащих практически с первых дней СВО.

За личный вклад, инициативность и проявленную гражданскую позицию в оказании поддержки военнослужащим благодарственные письма главы Еткульского муниципального района были вручены Надежде Рябых и активистам села Еткуль, Наталье Исаевой и активистам деревни Копытово, Татьяне Шуваловой и активистам села Еманжелинка, Татьяне Авдеевой и активистам деревни Новобаландино, Светлане Кофановой и активистам деревни Шеломенцево, Галине Томм и активистам деревни Кораблево (Пискловского сельское поселение), Ирине Барчук и активистам села Коелга, коллективу Коелгинской школы, Наталье Сусловой и активистам деревни Долговка, Надежде Логвиновой и активистам деревни Писклово, Вере Кутергиной и активистам села Еткуль, Ирине Казанцевой и активистам села Еткуль, Наталье Никитиной и активистам села Писклово, Юлии Эсик и активистам села Писклово, Ирине Некрасовой и активистам деревни Копытово, Надежде Чернятьевой и активистам Еткульского района, а также Людмиле Микрюковой, Роману Байтингеру и Татьяне Семыкиной.

В ходе праздничного мероприятия были отмечены волонтеры и артисты, которые лично соприкоснулись с происходящими событиями за чертой мирного неба. Юрий Владимирович поблагодарил за личный вклад и проявленную гражданскую позицию в оказании поддержки военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, Владимира Агаяна, Николая Голубкова, Виталия Бахтина, Андрея Чернятьева, Евгения Важенина, Олега Хурамжина, Геннадия Бакуна, Людмилу Беллер, Юрия Зеленина, Марину Боровцову, Алексея Зязева, Татьяну Уряшеву, Анастасию Савельеву.

Практически с первых месяцев специальной военной операции весь район включился в помощь бойцам СВО. В сборе необходимых вещей принимали участие волонтеры, обычные жители, предприятия и организации Еткульского района.

Груз формировали с учетом потребностей – это квадрокоптеры, бензогенераторы, медикаменты, специальная техника и, конечно же, письма детей, которые поднимают дух бойцов. Сегодня на фронте работает экскаватор «Еткулец», купленный на средства, собранные жителями и предприятиями района. Десятки волонтеров побывали на линии соприкосновения, доставили десятки тонн гуманитарного груза.

Практически в каждом селе Еткульского района созданы пункты сбора гуманитарной помощи и организовано плетение маскировочных сетей.

В знак признательности Еткульскому муниципальному району жители подшефных территорий Волновахи передали флаги, иконы и книги. Флаг Волновахи и флаг от бойцов отныне будут храниться в Еткульском краеведческом музее им. В.И. Сосенкова. Икону Мариупольской Божией матери передали в храм Богоявления села Еткуль настоятелю иерею Максиму.

Икону святого Георгия Победоносца Юрий Кузьменков вручил приходу храма Симеона Верхотурского (село Белоусово) - старосте Наталье Пушечниковой.

Настольный православный календарь «От Пасхи до Пасхи» передали для Лебедевской школы, глава района вручил его директору Светлане Смирновой.