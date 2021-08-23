Глава Курчатовского района информирует жителей об отключении ХГВС

В Курчатовском районе Челябинска 25 августа с 9 утра до 24:00 часов будут производиться плановые работы по замене задвижек на трассе водовода №7. Данные ремонтные работы необходимы для подготовки к зимнему отопительному периоду и безаварийной эксплуатации данного водовода: «Информируем жителей о предстоящем отключении воды, 25 августа. Под отключение попадают микрорайон «Парковый», поселок Шагол, поселок Челябэнерго», – сообщил, сегодня, 23 августа, на аппаратном совещании Глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Сергей Васильевич рассказал о текущих работах по благоустройству и содержанию Курчатовского района. В настоящее время дополнительно из экономии средств выполняется контракт по асфальтированию внутриквартальных проездов по 9 адресам.

Отметим, что в связи с высокими температурами был заключен контракт на полив зеленых насаждений на общественных пространствах района.

В рамках программы инициативного бюджетирования проводятся работы ремонту дворовых проездов по 15 адресам. Выполнение работ завершено на 65%.

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» завершены работы на всех пяти запланированных дворовых территориях.

Перечень объектов, попадающих под отключение ХГВС 25 августа с 9 утра до 24:00 часов

Курчатовский район:

Мкрн «Парковый», пос. Шагол, пос.Челябэнерго