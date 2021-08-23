23.08.2021
Полицейские Челябинска за одну ночь раскрыли больше 20-ти преступлений
23.08.2021
В отношении челябинца, избившего врача, возбуждено дело
23.08.2021
Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО
23.08.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение нового детского сада в Челябинске
23.08.2021
Жителям Новобатурино подарили спортплощадку под открытым небом
23.08.2021
Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву
Глава Курчатовского района информирует жителей об отключении ХГВС
23.08.2021
Челябинцев просят запастись водой
06.08.2021
В Челябинске из-под земли забил многометровый фонтан воды
04.08.2021
УФАС выявило нарушения при заключении контракта на ремонт водовода в Локомотивном
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021