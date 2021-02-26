Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов

В Курчатовском районе Челябинска в этом году продолжат благоустраивать пешеходные зоны вдоль проспекта Победы и Комсомольского проспекта. О планах на 2021 год и результатах прошлого 2020-го на 21 заседании Совета депутатов второго созыва рассказал глава района Сергей Антипов.

В прошлом году в Курчатовском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроена пешеходная зона по проспекту Победы от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. Пешеходные дорожки – на площади пять с половиной тысяч квадратных метров – замостили плиткой. Кроме того, обустроили парковки, поставили 18 скамеек, урны, высадили 56 деревьев и почти две тысячи кустарников, установили освещение.

В рамках этой программы также благоустроили тропу здоровья от улицы Захаренко до улицы Аношкина. «Это зона отдыха пользуется популярностью у жителей района. Были реконструированы скверы на улице Красного Урала, внутриквартальные скверы по улице 40 лет Победы, по Комсомольскому проспекту, 39-А, а также другие общественные пространства. Сегодня у нас есть проектно-сметная документация пешеходных зон по четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Красного Урала до улицы Чичерина, И по проспекту Победы также по четной стороне от улицы Ворошилова до улицы Чичерина. Мы гордимся этими территориями и в этом году будем продолжать их благоустраивать», – сообщил глава Курчатовского района.

Совместно с районными депутатами за прошедший год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» комплексно обустроили 10 дворов. За три года работы программы всего благоустроили 50 дворовых территорий.

По программе «Реальные дела» в 2020 году построили и реконструировали освещение на 20 адресах, установили 20 уличных спортивных тренажеров, которые пользуются спросом у челябинцев. Впервые капитально отремонтировали 16 хоккейных кортов.

В конце прошлого года начали работу по программе инициативного бюджетирования, которая получит развитие и в этом году. Планируется ремонт дворовых проездов по 16 адресам, благоустройство общественного пространства возле дома № 116-А на Комсомольском проспекте, а также строительство хоккейного корта на улице Бейвеля.