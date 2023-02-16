Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой

В полиции Челябинской области опровергли информацию о штрафе водителю за непристёгнутый ремень из-за игрушки.



В ряде телеграм-каналов распространяется информация о том, что в Челябинской области водитель большегрузного автомобиля был оштрафован за нарушение правил применения ремней безопасности по фотографии, сделанной комплексом фотовидеофиксации на участке автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым. В публикациях сообщается, что внимание нейросети привлекла игрушечная обезьяна на лобовом стекле в кабине машины.



Пресс-служба регионального главка полиции сообщает, что в Госавтоинспекции по Челябинской области постановление о привлечении к административной ответственности по данной фотофиксации не выносилось, происхождение снимка будет устанавливаться дополнительно.



В ведомстве пояснили, что камера фиксирует происходящее в автоматическом режиме, однако каждое зафиксированное правонарушение и постановление по нему в обязательном порядке рассматривает инспектор. Новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД работают в Челябинской области с начала этой недели, поэтому материалы о нарушениях просматриваются особенно тщательно.



В пресс-службе региональной полиции дали рекомендации водителям: в случае получения сомнительного постановления автовладелец вправе обратиться в Госавтоинспекцию, где любое сообщение будет детально проверено, а в случае ошибки постановление отменят.