Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей

Новогодняя ель на площади Революции, которая станет украшением главного ледового городка Челябинска, обойдется бюджету в один миллион 620 тысяч рублей.

Как отмечается на сайте госзакупок, торги были признаны состоявшимися несмотря на то, что на участие в аукционе оказалась подана лишь одна заявка. Комиссия признала заявку единственного участника соответствующей требованиям. При этом снижение начальной (максимальной) цены контракта не произошло.

Заказчиком работ по монтажу и демонтажу новогодней ели на площади Революции Челябинска является городское управление культуры. В техническом задании указано, что искусственное дерево необходимо украсить декоративным обвесом со светодиодной подсветкой, а на макушке ели - установить светодиодную звезду.

Согласно условиям контракта, установить елку исполнителю предстоит до 20-го декабря текущего года, демонтировать – до 28-го февраля 2023-го