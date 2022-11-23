23.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки
23.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты
23.11.2022
«Ростелеком» в Челябинской области наградит лучшую цифровую компанию года
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
22.11.2022
Ликвидирована КСП Коркинского района и создана КСП нового муниципалитета
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
На аукцион была подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям
21.11.2022
В Челябинске решают, кто и за сколько установит новогоднюю елку на площади Революции
21.11.2022
Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю
10.11.2022
Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов
07.11.2022
К концу декабря на площади Революции появятся тюлени и пингвины
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022