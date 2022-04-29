Главные новости Челябинской области за неделю (с 25.04.22 по 29.04.22)

Южный Урал готовится отпраздновать День победы. В областном центре прошла тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона. В двух районах Челябинской области - Нагайбакском и Нязепетровском - к Девятому мая зажгут новые «Вечные огни». В Катав-Ивановске мемориал планируют ввести в строй до конца 2022 года.

Впервые в школе Челябинской области учебная неделя началась с нового патриотического ритуала - поднятия государственного флага России и исполнения гимна страны. Торжественная церемония состоялась в челябинской школе №45, где сформированы кадетские классы. В ней принял участие министр образования и науки области Александр Кузнецов. С мая этого года учебные занятия будут начинаться по – новому в пилотных школах региона.

В начале недели глава Челябинска Наталья Котова раскритиковала подрядчиков за избирательную уборку вдоль городских дорог. Оказалось, что в приоритете у рабочих - левая сторона. Кроме того, вопросы у мэра возникли по газонам и большому количеству прошлогодней листвы. Под шквал критики попали не только подрядные организации, но и главы районов. Изменилась ли ситуация, можно будет оценить в эти выходные.

В Челябинске массово «минировали» школы, вузы и вокзалы. Три дня подряд угрозы о совершении теракта приходили в школы Копейска, в среду, 27 апреля, – аэропорт имени И. Курчатова, в четверг, 28 апреля, эвакуироваться пришлось студентам и педагогам ЧелГУ. Сообщения о заложенных взрывных устройствах ни в одном из случаев не подтвердились.

Жители Советского района Челябинска пять дней жили без горячей воды. Дело в том, что с понедельника по пятницу на магистральных теплосетях проходили испытания. Специалисты оценивали состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях. Возобновить горячее водоснабжение должны были в пятницу, 28 апреля.

В Челябинске этим летом появятся два бульвара – на Комсомольском проспекте и улице Свободы. Ход работ на этой неделе проконтролировала глава города Наталья Котова. Пешеходные зоны обещают обустроить по последним трендам: с велодорожками, заниженными бордюрами, современным освещением, озеленением, скамейками и качелями. Прогуляться по бульварам можно будет уже в конце июля.

Жители Челябинска передали губернатору Алексею Текслеру предложения по решению проблемы транспортной загруженности улицы Худякова. Обращение в аппарат главы региона передали независимые районные депутаты. В списке требований -запретить расширение улицы Худякова и многоэтажную застройку улицы Лесопарковой. Решать проблему пробок на подъезде к плотине горожане предлагают комплексно: в частности, отрегулировать светофор на Худякова с учётом пикового трафика и построить дорогу «хорду» Градский прииск - посёлок Северный.

Стала известна компания, которая разработает новый проект организации дорожного движения на Комсомольском проспекте. По словам замглавы города Андрея Ксензова, очередным проектированием проспекта займётся ООО «Дорожный консалтинг». После чего можно будет говорить об изменении схемы движения транспорта на проспекте. Сроки разработки проекта неизвестны.

В Комитете дорожного хозяйства Челябинска поделились планами по поводу улицы Цвиллинга. В этом году улицу отремонтируют от проспекта Ленина до улицы Торговой и обустроят на ней 12 остановочных павильонов. 16 комплексов оборудуют на автодороге от улицы Блюхера до границы города. Удобство остановок смогут оценить дачники, чьи сады находятся в СНТ «Медик», «Юбилейный-1», посёлках Таловка, Малая Сосновка и других.

Челябинский зоопарк простился с одним из своих питомцев: молодой самец рыси по имени Зевс переехал в парк птиц «Воробьи» в Калужской области. Там его уже заждалась невеста. В пути Зевса сопровождали специалисты, которые поили и кормили своего теперь уже бывшего подопечного и вели с ним задушевные беседы. Напомним, Зевс и его брат Аид, трагически погибший 11 февраля этого года, появились на свет в челябинском зоопарке 16 мая 2021 года.