Главный новогодний городок Челябинска откроется 27 декабря

Главный новогодний городок Челябинска, на площади Революции, откроется в понедельник, 27-го декабря. Торжественное мероприятие запланировано на шесть часов вечера.

Как напоминает управление культуры, выбрать тематику оформления в этом году было предложено жителям южноуральской столицы – из предложенных вариантов самым популярным оказался «Сказочный лес». В связи с этим и открытие будет под стать тематике – сказочным.

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Вечером понедельника жителей и гостей Челябинска при входе будут встречать ростовые куклы в образах сказочных персонажей. Не обойдется праздник и без главных героев торжества – Деда Мороза и Снегурочки. Учреждения культуры города также проведут свои программы: так, к примеру, сотрудники центральной библиотечной системы организуют квест «Сказочное путешествие», а кинотеатральное объединение «Кировец» покажет театрализованную игровую программу «Праздник у елки». Мероприятие обещает быть ярким и интересным.

Напомним, в декабре на площади Революции появился десяток персонажей из известных русских сказок: Три богатыря, Сорока-белобока, Царевна-лягушка, Василиса Премудрая, сестрица Аленушка и братец Иванушка и другие. У подножья елки, между фигур главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки, установлен резной трон, присев на который, каждый сможет почувствовать себя частью сказочного леса.

Для любителей активного отдыха на площадке предусмотрено пять горок разной высоты, а также горки-ловушки и лабиринты. Плюс ко всему на территории построен традиционный дом Деда Мороза, а рядом с ним – сцена.

Полная афиша новогодних праздничных мероприятий размещена здесь.