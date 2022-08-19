Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска оперативно демонтировали

Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска по адресу: улица Ворошилова, 53 оперативно демонтировали. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник прокурора Калининского района Вера Кочеткова.

По ее словам, горка, которую бурно обсуждали челябинцы в сообществе «Пусть Котова знает» - по причине того, что заканчивалась она в воздухе, простояла во дворе всего день. Когда вчера, 18-го августа, Вера Кочеткова наведалась туда с проверкой, горки уже не было (отметим, надзорное ведомство решило провести проверку после публикации на эту тему в агентстве «Урал-пресс-информ»).

Когда старший помощник районного прокурора пришла во двор, там находились представители управляющей компании «ДЕЗ Калининского района» и организации, которая выиграла конкурс на установку и дальнейшее обслуживания малой архитектурной формы.

Как оказалось, при установке горки не был учтен рельеф участка. Единственное место, куда можно было бы поставить данный МАФ, в том числе по причине отсутствия там коммуникационных сетей, оказалось неровным – естественная возвышенность.

«Именно поэтому установить горку так, как положено, подрядчик не смог. Горку обмотали красными лентами, однако местные их сорвали», - рассказала Вера Кочеткова.

Представитель прокуратуры пояснила, что горка здесь обязательно будет – либо эта же (тогда надо будет подготовить участок, выровнять его), либо другая. Главное – чтобы были соблюдены требования безопасности.