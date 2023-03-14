14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
14.03.2023
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
13.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 марта (18+)
13.03.2023
В библиотеке юных челябинцев учат делать куклы-обереги «Мартинички»
13.03.2023
Житель Ижевска, отбывающий наказание в Челябинской области, раскаялся в том, что вербовал в террористы
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
08.02.2023
Love is от «Пятерочки»
02.11.2022
В уральских магазинах «Пятерочка» появились игрушки «Каваи»
27.10.2022
Посуда к празднику и не только: «Пятёрочка» предлагает южноуральцам обзавестись дизайнерскими стаканами
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023