Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей

Торговая сеть «Пятёрочка» предлагает всем гостям собрать коллекцию стильных ножей итальянского бренда «Pininfarina». Для этого нужно копить электронные наклейки с картой программы лояльности.

Специальное предложение стартует уже сегодня, 14 марта. Оно продлится до 23 мая 2023 года.

Коллекция состоит из шести ножей, которые служат для выполнения различных функций и задач на кухне: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. Также отдельно можно приобрести подставку для удобного хранения. Чтобы купить нужный нож достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать за это электронные наклейки.

За покупки в «Пятёрочке» гостям будут начисляться электронные наклейки. При накоплении от 40 наклеек гость магазина сможет приобрести ножи по спецпредложению, кроме того, дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнёров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». Приобрести наборы ножей возможно также за их полную стоимость.

Подробная информация на сайте https://nozhi.5ka.ru/