Готовность Челябинска к новому отопительному сезону проверяет городская комиссия

Городская комиссия начала проверку готовности Челябинска к новому отопительному сезону и к получению соответствующего паспорта.

Как сообщил сегодня, 19-го июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, всего в этом году проверке подлежат 31 теплоснабжающая и четыре теплосетевые организации, шесть тысяч 200 объектов жилищного фонда и 481 объект социальной сферы.

«По результатам данных проверок все документы до 15-го сентября будут направлены в Уральское управление Ростехнадзора», - отметил Астахов, уточнив, что пока работа по подготовке к новому отопительному периоду в муниципалитете ведется в плановом режиме.

Александр Астахов напомнил, что завтра, 20-го июля, в Челябинске заканчивается третий этап гидравлических испытаний и начинается подключение потребителей к горячему водоснабжению.

«Дома, которые будут выходить за нормативный срок подключения, будем оперативно оповещать о сроках включения горячей воды», - подчеркнул Астахов.

По его словам, параллельно в Челябинске ведется четвертый этап гидравлических испытаний. Он продлится до 27-го июля.

Всего в областном центре будет шесть этапов отключения горячего водоснабжения. Последний стартует 11-го августа и завершится 25-го августа.