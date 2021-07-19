19.07.2021
ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза
19.07.2021
Пострадавшим от ЧС предложили простить долги
19.07.2021
В России прогнозируют рост цен на ОСАГО
19.07.2021
Челябинские власти следят за сетевиками
19.07.2021
Десятка за прививку: в России хотят поддержать вакцинировавшихся пенсионеров
19.07.2021
Магнитогорцы посвятили стихи родному городу
Готовность Челябинска к новому отопительному сезону проверяет городская комиссия
09.07.2021
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
05.07.2021
Власти Челябинска пообещали жителям Ленинского района сухие улицы во время паводка
05.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021