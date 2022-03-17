Грандиозное шоу «MIRROR OF ENIGMA» состоится в Челябинске в апреле

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, чумы и страха, Ренессанса и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд в грандиозном шоу «MIRROR OF ENIGMA»! Оно пройдет в челябинском Центре Международной торговли 18 апреля, в 19:00.

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир! Кто она – невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?

Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein», мистика григорианского хорала и непередаваемая красота мрачных легенд европейской готики — это одно из лучших мировых шоу.

Красиво, душевно, поражающе! Нереальный восторг! Это не концерт, это магическая инсталляция!

Сегодня на сцене Кремлёвского дворца происходило волшебство и очарование, невероятные сочетания звука, света, декораций и образов артистов.

Виртуозная игра музыкантов, магия голосов хора «ENCHANTED VOICES» и уникальный вокал KSANA восхищают. Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. «MIRROR OF ENIGMA» уже покорило сердца зрителей миллионом различных эмоций и чувств, увлекая в загадочные глубины волшебного Зеркала!

Заказать билеты можно на сайте.