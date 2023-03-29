ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА

В Государственном ракетном центре имени академика Макеева (Миасс, Челябинская область), входящем в Госкорпорацию «Роскосмос», состоялось установочное совещание по научно-исследовательской работе по подтверждению ключевых технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя КОРОНА.

В совещании принял участие исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», в ходе совещания были представлены доклады предприятий кооперации о планируемых работах. Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь представил основные сведения о ракете-носителе, проектном облике основных составных частей, рассказал об области применения, а также ключевых конструктивных решениях, закладываемых в изделие.

Основными преимуществами прорабатываемой ракеты-носителя КОРОНА являются низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет полной многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность не только выводить, но и возвращать грузы с орбиты массой, соизмеримой с массой выведения, а также производить дозаправку и ремонт объектов на орбите.