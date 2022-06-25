25.06.2022
В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась
25.06.2022
В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции
25.06.2022
В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия на Монакова
25.06.2022
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
24.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 30 июня
24.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
23.06.2022
В День памяти и скорби коллектив ГРЦ Макеева принял участие в патриотических акциях
05.06.2022
Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса
03.06.2022
ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку
11.05.2022
Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022