ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Данная партия была сформирована спустя всего три недели после отправки на областной централизованный склад в Челябинск в начале июня рекордной – шеститонной – партии гуманитарного груза для Донецкой и Луганской Народных республик.

В этот раз около 300 килограммов продуктов, бутилированной воды, средств личной гигиены, а также электробытовые приборы и другие необходимые вещи были переданы в городской штаб, разместившийся в приемной партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь местного отделения партии Анна Савинкина и специалист депутатского центра Лилея Бирюкова поблагодарили сотрудников Государственного ракетного центра за регулярную помощь мирным жителям Донбасса, а руководство предприятия — за четко организованную работу по ее сбору и отправке, отметив, что АО «ГРЦ Макеева» — самый активный участник акции.

Благотворительная акция по сбору помощи для эвакуированных жителей Луганской и Донецкой Народных республик на предприятии стартовала 24 февраля по поручению генерального директора, генерального конструктора предприятия, академика РАН Владимира Дегтяря. На сегодняшний день предприятие отправило для жителей Донбасса более 9,5 тонны гуманитарной помощи.

Пункт приёма организован в ДКиТ «Прометей» в Миассе. За время проведения акции он стал открытым для всех, кто хочет помочь, — товары первой необходимости сюда приносят уже не только сотрудники Государственного ракетного центра, но и другие жители города, отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».