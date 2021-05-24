ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»

В Миассе (Челябинская область) завершилась третья научно-практическая конференция Государственного ракетного центра имени Макеева среди учащихся 6-11-х классов.

Регистрация участников события, получившего название «Научный старт», прием научных статей и видеопрезентаций, рассмотрение работ членами экспертного совета велись в течение марта-апреля, а 13-го мая в режиме видеоконференцсвязи состоялась заключительная встреча школьников с представителями экспертного совета, защита и обсуждение научных статей и проектов, связанных с техническим творчеством. В этот же день были подведены и итоги конференции.

Члены экспертного совета - инженер отделения №16 Дмитрий Бычков, инженер-технолог первой категории отделения №9 Дмитрий Кобелев, инженер отделения №177 Владислав Козлов и инженер-конструктор второй категории этого же отделения Дмитрий Гревцев внимательно выслушивали каждого участника, заинтересовано задавали вопросы по представленным темам.

Конференция «Научный старт» проводится АО «ГРЦ Макеева» совместно с управлением образования администрации города уже третий год подряд с целью популяризации и пропаганды науки, научных знаний и научной деятельности школьников, формирования представлений о цели и значимости инженерного труда. В этом году учащиеся школ Миасса приятно удивили представителей ракетного центра высоким уровнем своих работ. Они были объединены по двум секциям: «Физические и математические науки» и «Техническое творчество».

Как сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева, третья научно-практическая конференция собрала уже два десятка юных ученых, один из которых, например, создал прибор для демонстрации силы ампера в рамках школьной программы, другой - тренажер по проверке реакции человека для учреждений реабилитации, третий - электронную схему для отделения ступени в макете ракеты и многое другое.

При подведении итогов члены совета учитывали актуальность и новизну представленных работ, качество их оформления, практическую значимость, использование современных методик при расчётах, умение применять статистические данные. Оценивалось и само выступление докладчика, правильность ответов на вопросы.

В итоге места распределились следующим образом. В секции «Физические и математические науки» среди учащихся пятых-восьмых классов первого места удостоен Егор Немцев (СОШ №13); в группе 9-11-х классов первое место не присуждалось, второе - у Александра Переходюка (лицей №6), которому также вручён сертификат на целевое обучение от ГРЦ; в секции «Техническое творчество» среди учащихся 4-6-х классов лучшим стал Тимур Наушербанов (СОШ №13), в группе 8-11-х классов - Алексей Нелюбин (СОШ №13).

Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке во дворце культуры и творчества «Прометей». В своем приветственном слове исполняющий обязанности заместителя начальника генерального директора по персоналу - начальник кадровой службы Ирина Готман поблагодарила за участие в научно-практической конференции не только талантливых школьников, но и их научных руководителей, которые приложили максимум усилий, чтобы довести своих подопечных до победы.

Призёрам вручены дипломы и памятные подарки, и всем участникам - грамоты и сборники с научными статьями участников конференции.