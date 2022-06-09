09.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 июня
09.06.2022
Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
09.06.2022
ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома
09.06.2022
Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года
09.06.2022
ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия
09.06.2022
ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса
Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
06.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
05.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
02.06.2022
Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022