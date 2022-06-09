Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

Министерство просвещения России утвердило единый стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнению гимна в школах.

Об этом заявил министр Сергей Кравцов.

«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, - рассказал журналистам Кравцов.

По его словам, стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ. «В нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», - уточнил Сергей Кравцов.

По словам министра, с просьбой сформировать данный стандарт в министерство обращались директора школ и учителя.

Напомним, с первого сентября 2022 года каждая учебная неделя в школах будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

В ряде школ это правило ввели уже в этом учебном году. Так, в школе №45 Челябинска, где сформированы кадетские классы, 25 апреля начали учебную неделю с нового патриотического ритуала - поднятия государственного флага России и исполнения гимна РФ. В торжественной церемонии принял участие министр образования и науки области Александр Кузнецов.

Напомним, минпросвещения выступило с рядом патриотических инициатив, которые поддержал президент Владимир Путин.

В регионы направлены рекомендации по введению уроков по изучению государственных символов страны. Для формирования этой традиции и ее воплощения в жизнь в 2022-2024 годах планируется оснастить 33 тысяч школ необходимой государственной символикой.

С первого сентября учебная неделя в школах будет начинаться, помимо поднятия флага и исполнения гимна, и с уроков «Разговоры о важном», а историческое просвещение в школах будет проходить с первого класса.

Также планируется в школах начать формирование знаменных отрядов из числа школьников, достигших успехов в различных видах деятельности.