Гуманитарный конвой от «Единой России» Челябинской области отправился в ДНР

«Единая Россия» Челябинской области отправила на Донбасс 23-й гуманитарный конвой. В его составе - 20-тонная фура с продуктами питания и стройматериалами, один бронированный автомобиль «УАЗ» и две машины спецтехники для поддержания инфраструктуры подшефных городов Донецкой Народной Республики.

Автоколонна выехала сегодня, 23 января, взяв курс на подшефные города Ясиноватая и Волноваха. Заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир Шубин отметил, что груз сборный, в его формировании участвовали представители партии, неравнодушные жители области и предприятия региона, координирует всю работу секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Алексей Текслер.

«Практически год, с февраля 2022 «Единая Россия» принимает участие в гуманитарной миссии, на сегодняшний день нами отправлено 614 тонн груза. Сегодняшний гумконвой идет в подшефные города Ясиноватая и Волноваха, в составе груза стройматериалы (доски, гвозди, саморезы и др.), которые пойдут на восстановление объектов инфраструктуры городов. Есть продукты питания – мука и продукция быстрого приготовления. Мы дополнили груз почтой и периодическими изданиями Челябинской области для ребят СВО», - рассказал Владимир Шубин.

По инициативе Алексея Текслера в ДНР отправляется спецтехника миасского завода «Спецагрегат». «Это две машины на базе автомобиля «Урал», в них все необходимые новшества учтены, служат они для всесезонного содержания городских дорог, эффективны как в летний, так и в зимней период, оснащаются дополнительным оборудованием, сделаны на российских комплектующих, которые производятся у нас в регионе. Третья машина — это «УАЗ», собрали его на деньги, которые ежегодно тратим на проведение корпоратива завода, сотрудники предприятия также приняли активное участие по сбору средств на приобретение необходимого для наших мобилизованных ребят в зоне СВО. Машина тыловая, возможно ее использование в перевозке раненых, снабжения вещами первой необходимости, стандартный грузовичок, который может быстро и вовремя оказаться в нужном месте», - поделился депутат «Единой России», член президиума реготделения партии, генеральный директор завода «Спецагрегат» Евгений Субачев.

Ребята из «Боевого братства» передадут «УАЗик» в батальон «БАРС», где служит однопартиец – депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Голиков, который также будет встречать и передавать спецтехнику в ДНР.

Через четыре дня 23-й гумконвой «Единой России» прибудет на Донбасс.