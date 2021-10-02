Хирурги ЧОКБ освоили новый вид операций на печени

Хирурги Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) удалили сложное объемное новообразование в печени размером более девяти сантиметров через несколько проколов и разрез в четыре сантиметра.

Как рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, операция длилась три часа. Хитрость опухоли заключалась в том, что новообразование располагалось ближе к спине, чем к животу. Врачам пришлось внутри организма развернуть печень таким образом, чтобы удалить проблемное образование.

«Образование достаточно мягкое и эластичное. Удаляется оно частичным иссечением до того размера, который сопоставим с размером разреза. Достать опухоль частями нельзя, потому что для гистологического исследования важны границы, по которым оно прилегало к остальным тканям. Мы ищем наименьший размер, поворачивая орган таким образом, чтобы была возможность убрать полость этого образования, но постараться целостность его не нарушать, - поделился Антон Ефремов, заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ.

Такие опухоли похожи на мину замедленного действия, которая может сдетонировать от любого неосторожного движения. Даже мелкие бытовые травмы-падения, ушибы, резкие действия могут привести к внутреннему кровотечению. Как правило, это врожденные аномалии, которые разрастаются с годами. Анамнез (история болезни) у таких пациентов измеряется годами, а иногда десятилетиями.

«Опухоль у меня обнаружили 20 лет назад, с тех пор наблюдали за динамикой. И в этом году УЗИ показало значительный рост, - поделилась своей историей Татьяна Мелехина из Октябрьского района. - В областной больнице мне сказали, что надо незамедлительно оперироваться. Я сразу собрала анализы и приехала, потому что носить эту бомбу в себе очень не хотелось. Я веду активный образ жизни, зимой хожу на лыжах, катаюсь на снегоходе, а тут любая травма может вызвать кровотечение. А в районном центре, где я живу, нет возможностей, чтобы с ним справиться. Я считаю, что закончилось бы все летальным исходом».

Еще недавно такие опухоли лечили «открытым» способом - разрезали живот, буквально выворачивали проблемный орган наружу и удаляли новообразование.

«Эпидемия внесла свои коррективы в работу хирургической службы. Если раньше у нас преобладала плановая хирургия, то сейчас - экстренная. При этом мы сохраняем актуальность малоинвазивной хирургии, на которую нацелены вот уже больше 15 лет. Больные, которые имеют сопутствующие заболевания, имеют возможность получить более безболезненную помощь. Наша задача - чтобы больным вообще не было больно», - отметил заместитель главного врача ЧОКБ по хирургии Илья Бондаревский.

Признаки проблем с печенью-тянущие, колюще-режущие боли в правом подреберье, особенно после физической нагрузки, после приема пищи. Это и есть повод для обращения к гастроэнтерологу или гастрохирургу, которые назначат дообследования. В рамках которого чаще всего и выявляются подобные патологии. Выявить образование достаточно просто на контрольном УЗИ-исследовании брюшной полости, которое каждый человек по достижении 25 лет должен делать хотя бы раз в два года.

В неотложной хирургии ЧОКБ сегодня половина всех операций выполняется малоинвазивными (малокровными) методами- лапароскопические доступы, хирургические доступы небольшого размера. При экстренной сосудистой патологии практически 90 процентов операций выполняются эндоваскулярно (внутри сосуда).

ФОТО: ЧОКБ