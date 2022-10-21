Хирурги-«ювелиры» ЧОКБ спасли пациентку с поврежденными желчными протоками

Хирурги Челябинской областной клинической больницы «перенастроили» поврежденные желчные протоки жительнице Магнитогорска Анастасии Синтюшкиной через пять проколов - вместо большого разреза. Это была первая «ювелирная» операция по реконструкции желчевыводящих путей.

Пациентка попала в ЧОКБ после неудачной операции в другой больнице, где ей при удалении желчного пузыря разрезали печеночные протоки. Четыре месяца девушка боролась за жизнь в реанимации. Перспективы были удручающие – желтуха, неминуемый цирроз печени и предсказуемый страшный финал. А потом девушка оказалась на операционном столе в областной больнице.

«Я лежала, просто лежала без движения полтора месяца. Ничего не могла делать, не могла есть. Я уже не надеялась, что смогу жить, как все. А в августе уже здесь, в ЧОКБ, мне провели операцию по восстановлению желчных протоков. Антону Павловичу (Ефремову) я хочу пожелать здоровья, в первую очередь. Он высококвалифицированный хирург, прекрасный заведующий и просто прекрасный человек. Таких людей бы клонировать!» - поделилась эмоциями Анастасия.

Реконструктивная операция по перенаправлению желчи в кишечник длилась около пяти часов. Обычно эти вмешательства выполняются открытым доступом и отнимают достаточно большое количество времени как в операционной, так и при восстановлении больного. В данном случае врачи применили лапароскопическую методику, выполнив операцию через пять проколов вместо большого разреза. Такой способ позволил сократить сроки лечения и в то же время дал наилучший косметический результат, что для молодых пациенток особенно важно.

«Желчекаменная болезнь - одна из самых частых в мире. Мы фактически лечим уже осложнения. В итоге получается, что только от осложнений лечатся 300-350 человек в год. К счастью, не все доходят до того, что нужна такая операция, как у Насти. Но мы как хирурги должны быть готовы лечить и более запущенные варианты. Кроме того, к сожалению, встречаются и ятрогенные осложнения, то есть вызванные действиями коллег в других клиниках», - отметил заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ Антон Ефремов.

В первую очередь желчекаменная болезнь грозит молодым женщинам. Подтолкнуть развитие заболевание может изменение гормонального фона при беременности. А также желание женщины как можно скорее вернуть себе формы, которые были до беременности. Разнообразные диеты, голодание и чрезмерные физические нагрузки способствуют образованию камней.

«Ну и мужская часть тоже страдает. У мужчин, на мой взгляд, иная проблема. Никто из нас не хочет вовремя идти и обследоваться. Кольнуло, заболело -ну, перетерпели, где-то таблеточку выпили, а надо хотя бы раз в год делать УЗИ брюшной полости для того, чтобы просто иметь представление о состоянии всех органов, которые находятся в животе. Это абсолютно безвредный метод, который дает массу информации о заболеваниях даже на очень ранней стадии, когда еще можно все исправить медикаментозно», - подчеркнул Антон Ефремов.

Сегодня, 21-го октября, Анастасия приезжала в ЧОКБ на плановый контрольный осмотр. После операции прошло два месяца. Анализы показали, что пациентка абсолютно здорова. Печень чувствует себя прекрасно, лишней желчи в организме нет. Крошечные шрамы от проколов на животе быстро затягиваются. А сама пациентка поделилась, что ее больше всего порадовал тот факт, что уже на десятый день после операции она самостоятельно села за руль автомобиля.

Сегодня в ЧОКБ таким способом выполнено уже две операции. Обычно с такой проблемой в главную клинику региона ежегодно поступает до десяти пациентов, рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина.