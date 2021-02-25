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Храм святителя Николая Чудотворца при облсуде в Челябинске обрел голос

У храма при областном суде в Челябинске появились колокола. Они были приобретены на средства троих жертвователей из числа прихожан, сообщает Челябинская епархия.

Освящение колоколов храма святителя Николая Чудотворца совершил благочинный Центрального округа города Челябинска протоиерей Сергий Севастьянов.

После краткого богослужения отец Сергий произнес проповедь, сказав, что колокол – это голос храма, который призывает людей на молитву.

«Его звуки рождают в сердце верующего человека чувство радости и веселья», - отметил священнослужитель.

По его словам, теперь храм святителя Николая обрел голос, «которым будет призывать всех на молитву, выражать наши чаяния, а также радость и благодарность Богу».

«Пусть всякий раз вместе со звучанием этих кампанов (колоколов – прим.) будут возноситься Богу молитвы за всех, кто жертвует на благое дело, кто помогает чем может и трудится во славу Божию», - сказал отец Сергий.

Священник напомнил, что уже не за горами Светлый Праздник Пасхи, когда каждый желающий сможет попробовать себя в качестве звонаря.