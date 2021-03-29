И карантин не помеха: больничные клоуны провели «обход» в детской больнице Челябинска

Поговорка «Мы их в дверь - они в окно» - точно про челябинских больничных клоунов. Праздников под окнами Челябинской областной детской больницы, которые весельчаки с красными носами проводили весь карантин, им показалось мало.

В минувшую субботу, 27-го марта, команда клоунов из фонда «Искорка» прикатили в больницу строительный подъемник (!). Уселись в «люльку» - и полетели к детям. Во время «обхода палат» клоуны пускали мыльные пузыри, знакомились с детьми. И ремонтировали «люльку» игрушечным молотком, иногда попадая по пальцам и голове.

На третьем этаже клоуны познакомились с принцессой. Юная леди стояла на подоконнике вместе с мамой и через окно дула на пузыри, которые клоуны запускали​. Как же она смеялась! Девочка просто хохотала без остановки - и мама даже заплакала, видя это. Потому что принцессе всего около годика, и вообще принцессам, честно говоря, не место в онкоцентрах.

Потом вышку подняли с другой стороны хирургического корпуса ЧОДКБ. Поначалу поднимались, ради одного мальчика в окне третьего этажа. Но потом вдруг во всех окнах возникли детские головушки - и все ждали, когда же праздник причалит к их палате.

А когда уже клоуны собрались уезжать, увидели в окне третьего этажа мальчика. Он стояли в окне вместе с мамой и терпеливо ждал. Когда клоуны узнали мальчика, они забыли про усталость: «Там Димка, там Димка Соболев -​ подвезите нас к тому окну».

Как рассказала представитель благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Вера Касаткина, Дима Соболев - из Еманжелинска. Сейчас у него очень ответственная химиотерапия - даже на выходные домой ребенка не отпустили. «Димка, ты выздоравливай, мы тебя очень любим!», - кричали клоуны, отчаливая на «люльке» от Диминого окна.

Если бы не клоуны, для детей это был бы обычный скучный выходной в больнице, когда почти ничего не происходит.

«Искорка Фонд» приглашает всех желающих, у кого есть идеи и возможность подарить маленьким пациентам волшебство, к участию в организации праздников и благодарит ООО «ТСК» в лице Александра Никонова за подъемник.

А первого апреля челябинские больничные клоуны отметят день рождения - пять лет со дня основания. Прием в команду больничных клоунов открыт. Прочитать о проекте и записаться на обучение можно на сайте фонда.