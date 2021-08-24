И жара не помеха: «Активные соседи» продолжают движение по Челябинской области

Проект «Активные соседи» эксперта Общественной палаты Челябинской области Константина Лопина продолжает жить.

Его участники - пожилые жители - несмотря на сильную жару, охотно «вооружаются» палками для скандинавской ходьбы и набираются здоровья в компании самого создателя проекта и председателя движения «Челябинск здоровый - Челябинск успешный», общественного представителя Агентства стратегических инициатив, члена общественного совета при главном управлении молодежной политики Челябинской области Владислава Пидукова.

В гостях у жителей озерского поселка Метлино Константин и Владислав побывали 20-го августа, констатировав, что августовский зной отважным пенсионерам не помеха: несмотря на 33-градусную жару самые смелые все равно пришли оттачивать технику скандинавской ходьбы.

Владислав Пидуков проверил, в правильном ли направлении движутся метлинцы – насколько хорошо научились они размахивать палками, провел разминку под открытым небом и дал полезные советы, как вести себя в жару.

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«Мы каждый раз удивляемся появлению новых участников проекта. Радует, что люди, у которых есть такие палки, вместе с «Активными соседями» учатся правильно ими пользоваться, получая максимальную пользу для здоровья», - отметил Константин Лопин, подчеркнувший, что, если заниматься скандинавской ходьбой правильно, высокие температуры не страшны.

Напомним, в апреле этого года Константин Лопин, Владислав Пидуков и депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Ольга Хакимова подарили пожилым жителям поселка Метлино не только наборы для скандинавской ходьбы, но и налобные фонарики - для безопасности занятий в темное время суток.

Напомним, проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. «Активные соседи» пришли в три населенных пункта региона: Метлино, Еманжелинск и поселок Красногорский Еманжелинского муниципального района.

Проект стартовал первого марта 2021-го и будет продолжать жить до 30-го сентября текущего года.