ИА «Урал-пресс-информ» - 24 года

Сегодня, 10 ноября», информационному агентству «Урал-пресс-информ» исполнилось 24 года. Оно было официально зарегистрировано как предприятие 10 ноября 1997 года.

Мы делаем новости для вас, наши дорогие читатели. Благодаря обратной связи с вами, мы узнаем о событиях из первых уст. По оценкам экспертов, мы находимся в первой пятерке новостных агентств по индексу качества сайта. У нас свыше 150 дипломов за победу в профессиональных конкурсах регионального, окружного и федерального уровня.

К своему 24-ому году рождения мы приготовили подарок – для вас, читателей. На следующей неделе мы пригласим вас на наш обновленный сайт. Мы надеемся, что он вам понравится не только своим дизайном, но и удобством с точки зрения навигации. поиска новостей.