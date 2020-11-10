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ИА «Урал-пресс-информ» - 24 года

Общество
Сегодня, 12:03
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Автор: 
Редакция ИА «Урал-пресс-информ»

Сегодня, 10 ноября», информационному агентству «Урал-пресс-информ» исполнилось 24 года. Оно было официально зарегистрировано как предприятие 10 ноября 1997 года.

Мы делаем новости для вас, наши дорогие читатели. Благодаря обратной связи с вами, мы узнаем о событиях из первых уст. По оценкам экспертов, мы находимся в первой пятерке новостных агентств по индексу качества сайта. У нас свыше 150 дипломов за победу в профессиональных конкурсах регионального, окружного и федерального уровня.

К своему 24-ому году рождения мы приготовили подарок – для вас, читателей. На следующей неделе мы пригласим вас на наш обновленный сайт. Мы надеемся, что он вам понравится не только своим дизайном, но и удобством с точки зрения навигации. поиска новостей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Редакция ИА «Урал-пресс-информ»
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