Илья Коломейский покидает пост директора Камерного театра

Директор челябинского Камерного театра Илья Коломейский покидает свой пост. Сегодня, 17 июля, его последний день работы в качестве руководителя коллектива.

Илья Коломейский возглавлял театр на протяжении девяти лет, с мая 2014 года. За это время вел активную проектную деятельность в качестве инициатора, руководителя, координатора социально- и экономически-значимых проектов. При его участии команда театра добилась заметных результатов.

«Главное – создан «задел» на дальнейшее развитие театра. Это и проектирование для капитального ремонта театра, сохранение и развитие самого ценного в театре – его служителей. Ухожу с «коктейлем» из чувства выполненного долга и лёгкой ноткой грусти по месту, которое за девять лет стало и домом, и местом силы. Спасибо Виктории Николаевне Мещаниновой за «билет» и всем «сокамерникам» за этот путь и за рост, полученный во время службы», - подвел итог своей работы Илья Коломейский.

Слаженная работа коллектива привлекла большое зрительское внимание – билеты в Камерный театр распроданы на месяц вперед, а также интерес профессионального сообщества – в 2022 году в театре практически в полном составе побывал состав жюри премии «Золотая маска» и спектакль «Мелкий бес» вошел в лонг-лист лучших спектаклей года. Камерный один из немногих имеет в своем активе сразу два фестиваля: «Камерата» и «Камерный beat».