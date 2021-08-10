Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников

В Челябинской области учебный процесс в школах с первого сентября начнется в обычном режиме.

Об этом сегодня, десятого августа, на брифинге для журналистов сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«В школах мы точно не планируем дистанционного обучения. Будут те ограничения, которые касаются линеек, - прокомментировала Ирина Гехт. – Линейки будут только на открытом воздухе. Будет разделение потоков при питании. Здесь все те же требования сохраняются, что были на протяжении прошлого года. Мы работаем в обычном режиме. Ждем детей и их вакцинированных родителей».

По словам Ирины Гехт, за сутки положительный результат ПЦР-теста был подтвержден у 365 человек. 60,8 процента заболевших приходится на Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.