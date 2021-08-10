Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.08.2021

Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Блогер и вдохновитель проекта Большой Южно-Уральской тропы Раис Габитов прошелся по Зигальге и пл
10.08.2021

Таганайские маршруты станут частью Большой Южно-Уральской тропы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С ростовыми куклами, девушками на ходулях и шоу с барабанами встретили в челябинском аэропорту тр
10.08.2021

Сюрприз после Олимпиады: на встрече в челябинском аэропорту ватерполистку «Уралочки» позвали замуж
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов вчера, девятого августа, встретился на месте будущ
10.08.2021

Студенты-архитекторы побывали на месте будущей реновации первой электростанции Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 10 августа, на территории Челябинской области сохранятся климатические условия, котор
09.08.2021

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинске в аварии пострадали три человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинске срубят 17 сухостойных деревьев
Ирина Гехт
коронавирус
обучение школьников
учебный год
Общество
10.08.2021 13:27

Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников

В Челябинской области учебный процесс в школах с первого сентября начнется в обычном режиме.

Об этом сегодня, десятого августа, на брифинге для журналистов сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«В школах мы точно не планируем дистанционного обучения. Будут те ограничения, которые касаются линеек, - прокомментировала Ирина Гехт. – Линейки будут только на открытом воздухе. Будет разделение потоков при питании. Здесь все те же требования сохраняются, что были на протяжении прошлого года. Мы работаем в обычном режиме. Ждем детей и их вакцинированных родителей».

По словам Ирины Гехт, за сутки положительный результат ПЦР-теста был подтвержден у 365 человек. 60,8 процента заболевших приходится на Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.

Автор: Дарья Антонова
Ирина Гехт
коронавирус
обучение школьников
учебный год
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Недовольство автомобилистов вокруг ремонта-реконструкции Комсомольского проспекта по-преж
10.08.2021

Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Блогер и вдохновитель проекта Большой Южно-Уральской тропы Раис Габитов прошелся по Зигальге и пл
10.08.2021

Таганайские маршруты станут частью Большой Южно-Уральской тропы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С ростовыми куклами, девушками на ходулях и шоу с барабанами встретили в челябинском аэропорту тр
10.08.2021

Сюрприз после Олимпиады: на встрече в челябинском аэропорту ватерполистку «Уралочки» позвали замуж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов вчера, девятого августа, встретился на месте будущ
10.08.2021

Студенты-архитекторы побывали на месте будущей реновации первой электростанции Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 10 августа, на территории Челябинской области сохранятся климатические условия, котор
09.08.2021

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09.08.2021
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Информационное агентство
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10.08.2021 13:05

Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей

10.08.2021 12:48

В Челябинске в аварии пострадали три человека

10.08.2021 12:45

В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк

10.08.2021 12:36

В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности

10.08.2021 11:32

Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино

10.08.2021 11:17

В Челябинске срубят 17 сухостойных деревьев

10.08.2021 11:00

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Челябинский тракторный завод возвращается к полной рабочей неделе

06.08.2021 14:35

В Челябинске земляные работы возле МФЦ провели, а нарушенное благоустройство не восстановили