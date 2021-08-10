10.08.2021
Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей
10.08.2021
В Челябинске в аварии пострадали три человека
10.08.2021
В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк
10.08.2021
В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности
10.08.2021
Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино
10.08.2021
В Челябинске срубят 17 сухостойных деревьев
Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников
28.07.2021
Челябинские медики получили новые скорые с передовым оборудованием
21.07.2021
В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса
21.07.2021
В Челябинской области с начала года коронавирус унес около двух тысяч жизней
21.07.2021
Выплаты единовременной матпомощи погорельцам Карталинского района завершатся 21 июля
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021