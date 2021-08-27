Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом

В Челябинской области свободный коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, не превышает пяти процентов.

«Свободный коечный фонд составляет от 3% до 5%. Это порядка 200-300 коек ежесуточно остаются свободными»», - пояснил первый вице-губернатор Ирина Гехт. – Мы практически не задействуем под ковид городские и муниципальные больницы».

Большинство госпитальных баз развернуто в крупных муниципалитетах.

В Челябинске пациентов с коронавирусной инфекцией принимают областной инфекционный центр «Малая Сосновка», терапевтический корпус ГКБ №1, ГКБ №5, корпус инфекции и роддом ГКБ №8, ГКБ №9, ГКБ №11, областная больница №3, вторая областная больница, областной клинический противотуберкулезный диспансер.

В Магнитогорске задействованы пять лечебных учреждений - горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, ГКБ №2, ГКБ №3, Центр охраны материнства и детства, первый роддом.

В Миассе под ковид отданы три городские больницы - Г№1, ГКБ №2 и ГКБ №3. В Златоусте развернуто одно отделение (30 коек), чтобы не возить пациентов в другие города.

Жителей с ковидом лечат в инфекционных отделениях в больницах Аши, Троицка, Карталов, для них выделены койко-места в больницах Еткуля, Копейска, Верхнеуральска, Сатки и Кыштыма.

Приезжавшие в регион специалисты департамента здравоохранения Москвы не выявили существенных замечаний в работе ковидных отделений области. Они рекомендовали сделать областную клиническую больницу №3 (больница скорой помощи) в Челябинске консультативным центром.

По словам Ирины Гехт, в области развернуто 500 коек для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией (туда переводят после лечения на одной из ковидных баз).

В государственных областных санаториях – Кисегач и Карагайский бор – проходят реабилитацию жители с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, среди которых есть и пациенты, перенесшие ковид. Путевки выдаются по линии минздрава. Отдельной программы по оздоровлению переболевших коронавирусом на сегодня нет.

Первый вице-губернатор напомнила, с первого июля в области проходит углубленная диспансеризация жителей, переболевших ковидом. На сегодня ее прошли уже две тысячи южноуральцев. Но о результатах пока говорить рано, считает Ирина Гехт.