Ирина Гехт – о жалобах пациентов с ковидом из Троицка: Это безобразие уже полнейшее

Жительница Троицкого городского округа (Челябинская область) обратилась в СМИ с жалобой на действия медицинских работников городской больницы. Проведенной ей рентгенологическое исследование показало затемнение в легких, но вместо госпитализации, женщину отправили в очередь на КТ (исследования ей пришлось бы ждать не менее двух суток).

Об этом случае журналисты рассказали первому заместителю губернатора Ирине Гехт на брифинге 23 октября. И это не первая жалоба, поступающая из Троицкого городского округа.

«Это безобразие уже полнейшее, - возмутилась Ирина Альфредовна. - Уже 10 раз разъясняли, и опять Троицк». Ирина Гех обратилась к первому заместителю министра здравоохранения Виктории Сахаровой, которая также принимала участие в брифинге: «Виктория Владиславовна, надо уже, видимо, принимать какие-то управленческие решения. Потому что говорили о том, что рентгеновское исследование настолько же информативное. Какой смысл отправлять на КТ, если есть рентгеновские снимки?».

Ирина Гехт напомнила, что необходимо госпитализировать пациентов, у которых на рентгеновских снимках виды затемнения.

«Уже разъясняли неоднократно на всех наших внутренних совещаниях докторам. И опять Троицк у нас плохо усваивает информацию, - с негодованием отметила Ирина Альфредовна и пообещала. - Мы сегодня разберемся с этой ситуацией».

Ранее Ирине Гехт пришлось самой вмешиваться в ситуацию, когда жительнице Троицка в 60% поражения легких отказывали в своевременной госпитализации.

Виктория Сахарова сегодня сообщила, что предприняты ряд мер для недопущения подобных случаев. «С сегодняшнего дня за Троицком закреплены три медицинские организации, расположенные в Челябинске, и одна медицинская организация, расположенная в непосредственной близости, для того, чтобы обеспечивать им полную доступность медицинской помощи, где по рентгенографии или компьютерной томографии выявляется поражение, соответствующее КТ2 и более или рентгенологическое поражение легких более 50 процентов», - рассказала первый замминистра.