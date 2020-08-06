ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀

Общество
Сегодня, 10:47
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сегодня, шестого августа, представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики, возрождаемого в структуре областного правительства по инициативе главы региона Алексея Текслера.

Очередной пост в Инстаграм, посвященный теме выбора будущего молодежного лидера Южного Урала, Ирина Гехт начала словами благодарности неравнодушным подписчикам.

«Благодарю за активность. Голосование и комментарии очень показательны. Сегодня представляю еще четверку кандидатов», - написала первый вице-губернатор Челябинской области.

Вторую четверку претендентов возглавила 35-летняя уроженка Челябинска Наиля Гредина. Она является выпускницей ЧелГУ (специальность «Социальная работа») и Уральской академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Работала в аппарате уполномоченного по правам человека Южного Урала. Сейчас является исполнительным директором челябинского регионального благотворительного фонда «Родная».

Следующий кандидат – 37-летний выпускник Магнитогорского технического университета имени Носова (специальность «Обогащение полезных ископаемых») Виталий Демин. Работает на ЧМК, совмещая основную работу с должностями председателя совета молодежи цеха и председателя совета мастеров и бригадиров ПАО «ЧМК». Награжден почетной грамотой министерства промышленности и торговли РФ, благодарственным письмом челябинской городской думы, имеет награды предприятия.

Также на должность руководителя главного управления молодежной политики региона претендует 32-летняя выпускница Челябинского педагогического университета (специальность «Педагогика и психология») Светлана Калимуллина. Является председателем ЧРРО «Российский Союз Молодежи», заместителем генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». Лауреат премий «Ювента» в сфере молодежной политики администрации Челябинска и Заксобрания региона в сфере молодежной политики. Имеет благодарственное письмо министерства образования и науки РФ, благодарность губернатора Челябинской области за организацию XX юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» и другие награды.

Замыкает вторую четверку кандидатов 39-летняя Елена Кузнецова. Уроженка Курганской области, окончила ЮУрГУ («Металлообрабатывающие станки и комплексы») и академию труда и социальных отношений. В настоящее время возглавляет отдел социального развития ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Является лауреатом премии имени Поляничко, имеет золотой знак отличия в труде на ЧТЗ. Награждена грамотой губернатора Челябинской области.

Напомним, в первой четверке кандидатов, представленной Ириной Гехт накануне, - 32-летний Сергей Бороздин, 28-летний Геннадий Буданов, 36-летний Григорий Ваулин, 34-летний Игорь Ворожцов.

Отбор претендентов шел весь июль. В общей сложности на конкурс было подано 25 заявок, девять кандидатов отсеялись на первом этапе. Во второй в итоге вышли 16 человек: 11 молодых людей и пять представительниц прекрасной половины человечества. Их квалификация была признана соответствующей требованиям, предъявляемым к будущему молодежному лидеру Южного Урала.

По мнению Ирины Гехт, этот человек должен иметь авторитет в молодежной среде, быть активным, креативным, прогрессивным, целеустремленным и - молодым. Приветствуется талант оратора, умения грамотно и убедительно говорить, а также умение нестандартно мыслить, фонтанировать идеями и увлекать ими других.

 

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Вчера, 14:19
В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками
Вчера, 13:16
Пещеры Челябинской области требуют благоустройства
Вчера, 13:15
В нацпарке «Таганай» строят подъемный трап к вершине Двуглавой сопки
Вчера, 12:00
В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусом
Вчера, 11:45
Челябинская область выходит из пандемии
Вчера, 10:45
«Культурный код» сделает городскую среду Челябинска более яркой и честной
Вчера, 10:02
Специалисты компании «Интерсвязь» оперативно устранили последствия урагана
Вчера, 09:54
В Челябинске зафиксировано 53 новых случаев заражения коронавирусом
Вчера, 08:42
Алексей Текслер оценил реализацию ключевых проектов в Озерске
Вчера, 00:19
Алексей Текслер проверил выполнение своих поручений властями Каслинского района и выслушал людей
Среда обитания
Вчера, 17:28
Помощь окажет губернатор
В Челябинской области разработали комплекс мер по спасению Аракуля
Происшествия
Вчера, 11:40
В Челябинске мужчины под видом благоустройства разбирали брусчатку
Новости
Сегодня, 11:05
Происшествия
Челябинские полицейские устроили облаву на мигрантов на стройках
Сегодня, 09:41
Среда обитания
На пляже Тургояка царит антисанитария, устранять нарушения обязали главу Миасса
Вчера, 18:31
Общество
Мэрия Златоуста прокомментировала очередное обвинение общественника Королёва. На этот раз - в отказе ремонтировать мост через Громатуху
Вчера, 17:29
Культура
Российская сборная вновь претендует на главный приз Кубка мира по художественной фотографии
Вчера, 16:55
Происшествия
Дело судебного пристава, который пытался «развести» Артура Никитина на 25 миллионов рублей, передано в суд
Материалы рубрики
Вчера, 18:31
Общество
Мэрия Златоуста прокомментировала очередное обвинение общественника Королёва. На этот раз - в отказе ремонтировать мост через Громатуху
Вчера, 16:39
Общество
Этой ночью трассу М-5 в районе Миасса полностью перекроют
Вчера, 15:54
Общество
Женихи и невесты Южного Урала выбирают красивые даты для вступления в брак
Вчера, 14:19
Общество
В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками
Вчера, 13:16
Общество
Пещеры Челябинской области требуют благоустройства
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика