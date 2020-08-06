Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сегодня, шестого августа, представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики, возрождаемого в структуре областного правительства по инициативе главы региона Алексея Текслера.

Очередной пост в Инстаграм, посвященный теме выбора будущего молодежного лидера Южного Урала, Ирина Гехт начала словами благодарности неравнодушным подписчикам.

«Благодарю за активность. Голосование и комментарии очень показательны. Сегодня представляю еще четверку кандидатов», - написала первый вице-губернатор Челябинской области.

Вторую четверку претендентов возглавила 35-летняя уроженка Челябинска Наиля Гредина. Она является выпускницей ЧелГУ (специальность «Социальная работа») и Уральской академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Работала в аппарате уполномоченного по правам человека Южного Урала. Сейчас является исполнительным директором челябинского регионального благотворительного фонда «Родная».

Следующий кандидат – 37-летний выпускник Магнитогорского технического университета имени Носова (специальность «Обогащение полезных ископаемых») Виталий Демин. Работает на ЧМК, совмещая основную работу с должностями председателя совета молодежи цеха и председателя совета мастеров и бригадиров ПАО «ЧМК». Награжден почетной грамотой министерства промышленности и торговли РФ, благодарственным письмом челябинской городской думы, имеет награды предприятия.

Также на должность руководителя главного управления молодежной политики региона претендует 32-летняя выпускница Челябинского педагогического университета (специальность «Педагогика и психология») Светлана Калимуллина. Является председателем ЧРРО «Российский Союз Молодежи», заместителем генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». Лауреат премий «Ювента» в сфере молодежной политики администрации Челябинска и Заксобрания региона в сфере молодежной политики. Имеет благодарственное письмо министерства образования и науки РФ, благодарность губернатора Челябинской области за организацию XX юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» и другие награды.

Замыкает вторую четверку кандидатов 39-летняя Елена Кузнецова. Уроженка Курганской области, окончила ЮУрГУ («Металлообрабатывающие станки и комплексы») и академию труда и социальных отношений. В настоящее время возглавляет отдел социального развития ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Является лауреатом премии имени Поляничко, имеет золотой знак отличия в труде на ЧТЗ. Награждена грамотой губернатора Челябинской области.

Напомним, в первой четверке кандидатов, представленной Ириной Гехт накануне, - 32-летний Сергей Бороздин, 28-летний Геннадий Буданов, 36-летний Григорий Ваулин, 34-летний Игорь Ворожцов.

Отбор претендентов шел весь июль. В общей сложности на конкурс было подано 25 заявок, девять кандидатов отсеялись на первом этапе. Во второй в итоге вышли 16 человек: 11 молодых людей и пять представительниц прекрасной половины человечества. Их квалификация была признана соответствующей требованиям, предъявляемым к будущему молодежному лидеру Южного Урала.

По мнению Ирины Гехт, этот человек должен иметь авторитет в молодежной среде, быть активным, креативным, прогрессивным, целеустремленным и - молодым. Приветствуется талант оратора, умения грамотно и убедительно говорить, а также умение нестандартно мыслить, фонтанировать идеями и увлекать ими других.