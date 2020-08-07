Ирина Гехт знакомит с новыми кандидатами на пост руководителя главного управления молодежной политики региона

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сегодня, седьмого августа, представила третью четверку кандидатов на должность руководителя главного управления молодежной политики региона.

Напомним, решение возродить данное подразделение областного правительства принял глава региона Алексей Текслер. Ирина Гехт каждый день знакомит южноуральцев с претендентами на пост его лидера.

В предыдущие дни на своей официальной странице Инстаграм она представила две первые четверки кандидатов на должность руководителя областного управления молодежной политики.

«Вчерашний день показал меньшую активность, чем первый. Надеюсь, что новая четверка вызовет больший отклик среди молодых», - написала сегодня Ирина Гехт, прежде чем начать знакомить южноуральцев с третьей четверкой претендентов.

Первый в новом списке Ирины Гехт - 32-летний Вячеслав Митошоп, выпускник челябинской академии культуры и искусств (специальность «Связи с общественностью»). В настоящее время является заместителем директора по развитию СОШ №32 и студентом Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета.

Второй кандидат из сегодня представленных – 32-летний уроженец Миасса Данила Михеев, выпускник Уральской академию государственной службы, юрист по образованию. Занимает должность заместителя главы Миасса по социальным вопросам. Является лауреатом премии Законодательного собрания в сфере молодежной политики, имеет благодарность Федерального агентства по делам молодежи министерства образования и науки РФ.

Третий претендент - 42-летний Денис Петрин, выпускник Московского университета коммерции, экономист по образованию. Является директором челябинской федерации хип-хоп культуры. Дважды лауреат премии «Ювента» в сфере молодежной политики администрации Челябинска, лауреат премии Законодательного собрания региона в сфере молодежной политики. В его копилке также благодарность губернатора за плодотворный труд и большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник в сфере молодежной политики РФ», имеет и другие награды.

Замыкает пятничную четверку 38-летний уроженец Костаная (республика Казахстан) Владислав Пидуков, выпускник Уральского университета физической культуры. Работает педагогом-организатором в социальном приюте для детей и подростков «Возрождение» Калининского района Челябинска, также является инструктором физической культуры в учреждении «Спортивный город». Награжден почетной грамотой Губернатора региона за активное участие в реализации государственной молодежной политики на территории Челябинской области, имеет иные поощрения и награды.

Кроме того, Владислав Пидуков является экспертом комиссии по развитию молодежной политики, массовой физической культуры и спорта Общественной палаты Челябинской области.

Напомним, отбор претендентов шел весь июль. В общей сложности на конкурс было подано 25 заявок, девять кандидатов отсеялись на первом этапе. Во второй в итоге вышли 16 человек: 11 молодых людей и пять представительниц прекрасной половины человечества. Их квалификация была признана соответствующей требованиям, предъявляемым к будущему молодежному лидеру Южного Урала.

По мнению Ирины Гехт, этот человек должен иметь авторитет в молодежной среде, быть активным, креативным, прогрессивным, целеустремленным и - молодым. Приветствуется талант оратора, умение грамотно и убедительно говорить, а также способность нестандартно мыслить, фонтанировать идеями и увлекать ими других.