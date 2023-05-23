Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ

Ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 году основной период пройдет с 26 мая по первое июля.

За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2 500 IP-видеокамер. Их запустят на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ).

В Министерстве образования и науки Челябинской области подчеркнули: «Наша задача — создать для учащихся равные условия при итоговой проверке знаний. В этом году следить за объективностью процесса сдачи ЕГЭ в режиме реального времени в Челябинской области будут в 1 100 аудиториях. Также задействуют более 100 онлайн-наблюдателей. В течение периода экзаменов на Южном Урале будет работать контакт-центр по обеспечению круглосуточной сервисной и технической поддержки».

Цифровые устройства, установленные в аудиториях, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры обеспечивают необходимый обзор наблюдателям. Устанавливают приборы так, чтобы персональные данные участников экзамена оставались в тайне.

«“Ростелеком” на Южном Урале обеспечивает техническую готовность видеонаблюдения за ЕГЭ уже девять лет. Ее защита от хакерских и вирусных атак была значительно усовершенствована за годы применения. Добавленный к системе алгоритм нейросети помогает наблюдателям определять нестандартное поведение выпускников и вычислять посторонние предметы», отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

Как рассказали специалисты «Ростелеком», видеосигнал из школьных аудиторий напрямую транслируется на портал видеонаблюдения “Смотри ЕГЭ”. Сайт обеспечивает возможность одновременного доступа для 15 000 пользователей. Для повышения надежности запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере.

Информация с видеокамер будет храниться в центре обработки данных до 12 декабря 2023 года.